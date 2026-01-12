  • İSTANBUL
İsrail gafil İranlıları maymuna çevirdi! Aynı tehlike Türkiye'de yok mu?
Gündem

İsrail gafil İranlıları maymuna çevirdi! Aynı tehlike Türkiye'de yok mu?

İran sokaklarında kaydedilen ve sosyal medyada infiale neden olan görüntülerde, ellerinde İsrail bayraklarıyla dans eden bir grup, görenlere "Bu kadar da olmaz" dedirtti. Kendi ülkelerine ve değerlerine yabancılaşmış, adeta birer Mossad aparatı haline gelmiş bu tiplerin sergilediği "Maymunca" tavırlar, kültürel ve zihinsel işgalin ne boyuta ulaştığını gözler önüne serdi.

"İçimizdeki İsrail" tehlikesi kapıda mı?

İran’da ortaya çıkan bu devşirilmiş profiller, akıllara şu soruyu getiriyor: Bu zihniyetin uzantıları sadece orada mı? Maalesef hayır. Ülkemizde de milli ve yerli olan her türlü adıma balta vurmaya çalışan; sanatçı, köşe yazarı veya siyasetçi maskesi altında Siyonizm’in değirmenine su taşıyanların sayısı azımsanmayacak kadar çok.

Algı operasyonlarına karşı uyanık olma vakti

Yarın kendi ülkemiz benzer bir kuşatmayla karşı karşıya kaldığında, elinde işgalcinin bayrağıyla sokaklarda dans eden bir "Mankurt" haline gelmemek için; kimi dinlediğimize, hangi kalemleri okuduğumuza ve kimlerin peşinden gittiğimize dikkat etmek bir tercih değil, milli bir zorunluluktur.

Hala uyanmayacak mıyız?

Kendi devletine düşman, batının ve İsrail’in çıkarlarına hayran bu sözde "Aydın" ve "Sanatçı" güruhu, toplumun zihnini bulandırmaya devam ediyor. İran’daki bu ibretlik manzara, uyanmadığımız takdirde bizi bekleyen karanlık sonun bir fragmanı niteliğinde.

