Borsa İstanbul'da rekor günü!

Borsa İstanbul günü rekor seviyeden tamamladı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,86 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en çok kaybettiren ise yüzde 1,18 ile inşaat oldu.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 53,88 puan artarken, toplam işlem hacmi 174,3 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,34, holding endeksi yüzde 0,63 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,86 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en çok kaybettiren ise yüzde 1,18 ile inşaat oldu.

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) bağımsızlığına yönelik artan endişeler ve jeopolitik gelişmelerin etkisiyle karışık bir seyir izleniyor. Yurt içinde ise BIST 100 endeksi gün içinde 12.378,76 puanı görerek rekor tazeledikten sonra, günü 9 günlük pozitif seyrini koruyarak rekor seviyeden tamamladı.

 

AA Finans'ın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yarın açıklanacak "Kasım 2025 Ödemeler Dengesi" verilerine ilişkin beklenti anketine katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının 2025 Kasım ayında 3 milyar 107 milyon dolar açık vereceğini tahmin etti.

Analistler, yarın yurt içinde ödemeler dengesi ve perakende satışların, yurt dışında ise Japonya'da cari işlemler dengesinin ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile konut satışlarının İngiltere'de ise İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey'in konuşmasının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 12.400 ve 12.500 puanın direnç, 12.100 ve 12.000 puanın ise destek konumunda olduğunu ifade etti.

