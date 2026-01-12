Korkunç kaza! Yaya geçidinde can verdi
Adana’da yaya geçidinden geçmek isteyen 84 yaşındaki adama otomobil çarptı, kaza anı saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.
Adana’da yaya geçidinde yaşanan ölümcül kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza, dün sabah Seyhan ilçesi Fevzipaşa Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, D.V. idaresindeki 34 FGB 201 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Bekir Avcu'ya (84) çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaşlı adam yola savruldu. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Avcu'yu hastaneye kaldırdı. Burada yapılan müdahalelere rağmen yaşlı adam kurtarılamazken, gözaltına allınan sürücü tutuklandı. Kaza anı ise anbean güvenlik kamerasına yansıdı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.