Vefat eden karısının telefonunu inceleyen adam şoke oldu: Öldüğüne mi üzüleyim öğrendiklerime mi?

Sosyal medyada bir kişi, 16 yıllık eşinin ölümünden sonra onun telefonunu incelerken sosyal medya hesaplarına da girdi. Gördükleri karşısında şok olan adam eşinin kendisini yıllardır başka biriyle aldattığını öğrendi.

Başından geçenleri sosyal medyada paylaşan adam takipçilerine eşinin akrabalarıyla bu mesajları paylaşıp paylaşmaması gerektiğini sordu. Sosyal medya kullanıcıları ise paylaşım altında farklı görüşler belirterek yorumlar yaptı.

YORUMLAR İKİYE BÖLÜNDÜ

Paylaşımın altına kısa sürede çok sayıda yorum geldi. Bazı kullanıcılar "Bence okumamış ol" derken, bazıları ise "Ölene kadar hiç mi bakmadın abi telefonuna?" yorumunu yaptı. Bir kesim olayın üzerini kapatmasını tavsiye etti.