  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Hamas karşıtı Mahmut Abbas hastaneye kaldırıldı İP’li milliyetçiler, ortaklarınız yine “barış” istismarı yapıyor Kara Kuvvetleri'nde ihale soruşturması: 6'sı asker, 20 gözaltı Trump’ın konvoyunda büyük panik! Apar topar güzergâhı değiştirdiler 15 yaş altı sosyal medya denetimi güçlü olmalı Irkçı Kemalist hesaplar İsrail'e çalışıyormuş: Altay Cem Meriç'ten 'beşinci kol' ifşası! Sözcü'nün sığındığı o bahaneyi yerle bir etti! Dijital özgürlük maskesi altında LGBT dayatması CHP’nin ortağı Atatürk’ün kurduğu İş Bankası Atatürk’e ihanet ediyor! Masonlara özel hizmet İslam'a hakaret eden Kemalist Feyza Altun'un İranlı Bir Rafizi olduğu ortaya çıktı!
Gündem Vefat eden karısının telefonunu inceleyen adam şoke oldu: Öldüğüne mi üzüleyim öğrendiklerime mi?
Gündem

Vefat eden karısının telefonunu inceleyen adam şoke oldu: Öldüğüne mi üzüleyim öğrendiklerime mi?

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Vefat eden karısının telefonunu inceleyen adam şoke oldu: Öldüğüne mi üzüleyim öğrendiklerime mi?

Sosyal medyada bir kişi, vefat eden eşini toprağa verdikten sonra incelediği telefonundaki mesajları ve yazışmaları görünce şoke oldu. Başından geçenleri yine sosyal medyada paylaşan adamın, ‘Kaybıma mı üzüleyim, öğrendiklerime mi’ başlıklı yazısı büyük bir tartışmayı da beraberinde getirdi.

Sosyal medyada bir kişi, 16 yıllık eşinin ölümünden sonra onun telefonunu incelerken sosyal medya hesaplarına da girdi. Gördükleri karşısında şok olan adam eşinin kendisini yıllardır başka biriyle aldattığını öğrendi.

Başından geçenleri sosyal medyada paylaşan adam takipçilerine eşinin akrabalarıyla bu mesajları paylaşıp paylaşmaması gerektiğini sordu. Sosyal medya kullanıcıları ise paylaşım altında farklı görüşler belirterek yorumlar yaptı.

YORUMLAR İKİYE BÖLÜNDÜ

Paylaşımın altına kısa sürede çok sayıda yorum geldi. Bazı kullanıcılar "Bence okumamış ol" derken, bazıları ise "Ölene kadar hiç mi bakmadın abi telefonuna?" yorumunu yaptı. Bir kesim olayın üzerini kapatmasını tavsiye etti.

Kara Kuvvetleri'nde ihale soruşturması: 6'sı asker, 20 gözaltı
Kara Kuvvetleri'nde ihale soruşturması: 6'sı asker, 20 gözaltı

Gündem

Kara Kuvvetleri'nde ihale soruşturması: 6'sı asker, 20 gözaltı

Suriye ordusu 3. kattan atmıştı! Keskin nişancı teröristin ölümü Fransızları da çok üzdü
Suriye ordusu 3. kattan atmıştı! Keskin nişancı teröristin ölümü Fransızları da çok üzdü

Gündem

Suriye ordusu 3. kattan atmıştı! Keskin nişancı teröristin ölümü Fransızları da çok üzdü

Yolsuzluk tutuklusu kendini nimetten saydı: Benim katılamadığı seçim…
Yolsuzluk tutuklusu kendini nimetten saydı: Benim katılamadığı seçim…

Gündem

Yolsuzluk tutuklusu kendini nimetten saydı: Benim katılamadığı seçim…

İkinci asker selamı ile azgınları yine kudurttu! Hasan Utku Çakır şeytan çatlattı
İkinci asker selamı ile azgınları yine kudurttu! Hasan Utku Çakır şeytan çatlattı

Gündem

İkinci asker selamı ile azgınları yine kudurttu! Hasan Utku Çakır şeytan çatlattı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Hadi bakalım

Gelde rahmet oku kime inanacaz yahu.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23