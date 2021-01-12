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Gündem Türkiye'den İsrail'in hamlesine sert tepki
Gündem

Türkiye'den İsrail'in hamlesine sert tepki

İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında yasadışı yerleşim yeri faaliyetlerini hızlandırmasına Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan sert tepki geldi.

Yeniakit Publisher
2021-01-12 21:49:00 -
Türkiye'den İsrail'in hamlesine sert tepki

Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail'in yasadışı yerleşim faaliyetlerini hızlandırması hakkında çok sert açıklama yapıldı.

Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı, "İsrail’in, Batı Şeria’da 850 konutluk ilave yasadışı yerleşim yeri inşasına yönelik planları onaylayacağı yönündeki açıklamaları endişeyle karşılıyoruz. Bu adım İsrail’in, ABD’de yeni yönetimin göreve gelmesinden önce hız vermiş olduğu gayri meşru uygulamalarının son örneğini teşkil etmektedir. İsrail’in, sözkonusu yerleşim faaliyetleriyle coğrafi bütünlüğe sahip bağımsız ve egemen bir Filistin devletinin kurulmasını engellemeye ve iki devletli çözüm ihtimalini ortadan kaldırmaya çalıştığı aşikardır. Uluslararası toplumu, Birleşmiş Milletler kararları başta olmak üzere uluslararası hukuku hiçe sayan bu tasarrufları sonlandırması yönünde İsrail’e gereken baskıyı uygulamaya ve bu mütecaviz eylemlere karşı çıkmaya davet ediyoruz.'' dedi.

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