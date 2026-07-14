Terör örgütleriyle iltisaklı kişi ve kurumların mal varlıkları donduruldu

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı’nın ortak çalışması sonucu hazırlanan karar Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in imzasını taşıyan 2026/1 sayılı karar, 6415 sayılı Kanun kapsamında alındı.

6 KİŞİ VE 3 KURULUŞ LİSTEYE ALINDI

Karar kapsamında terör örgütleriyle iltisaklı olduğu belirtilen 6 kişi ile 3 kuruluşun mal varlıklarının dondurulmasına hükmedildi.

FETÖ/PDY ile iltisaklı olduğu belirtilen isimler arasında Hilal Kalyoncu, Celil Kalyoncu ve Doğan Ertuğrul yer aldı.

Ayrıca ABD merkezli Kalyon INC, Almanya merkezli International Journalists Association e.V. ve Avusturya merkezli Free Journalists Association adlı kuruluşların da mal varlıkları donduruldu.

DHKP/C İLE İLTİSAKLI İSİMLER DE KARARDA YER ALDI

Kararda DHKP/C ile iltisaklı olduğu belirtilen Ali Ercan Gökoğlu, Zeliha Koyupınar ve Erdal Gökoğlu’nun da Türkiye’deki mal varlıklarının dondurulduğu bildirildi.

Söz konusu kararın, terörizmin finansmanıyla mücadele kapsamında alındığı belirtildi.

BİR KİŞİ HAKKINDAKİ KARAR KALDIRILDI

Aynı karar kapsamında daha önce mal varlığı dondurulan bir kişi hakkındaki kararın da kaldırılmasına hükmedildi.

Mal varlığı dondurma kararı kaldırılan ismin Suriye vatandaşı Omar Alwaki olduğu açıklandı.

MAHKEME ONAYINA SUNULACAK

Alınan mal varlığı dondurma kararları, kanun gereği 48 saat içinde Ankara Ağır Ceza Mahkemesinin onayına sunulacak.

Hakkında dondurma kararı verilen kişi ve kuruluşların, mahkeme onayının ardından yasal süre içinde kararlara itiraz etme ve kararın kaldırılmasını talep etme hakkı bulunuyor.