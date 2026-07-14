Düşünün bir de bu ihanetler olmasa… Hainlere rağmen şimdi aslımıza dönüyoruz

Yeni Akit gazetesi yazarı Ali Karahasanoğlu, bugünkü köşesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın “Artık reddi miras yapan bir Türkiye yok” çıkışına değinerek Türkiye’nin tarihi, medeniyeti ve kültürel birikimiyle yeniden kucaklaştığını vurguladı.

Geçmişte laikçi ve seküler anlayışların dayatmasıyla asırlık askeri kurumların kuruluş yıldönümlerinin bile inkâr edildiğini hatırlatan Karahasanoğlu, ülkenin kendi tarihine yabancılaştırılmaya çalışıldığı o "reddi miras" döneminin artık geride kaldığını belirtti. Hainlerin tüm engellemelerine rağmen Türkiye’nin özüne döndüğünü ifade eden Ali Karahasanoğlu, bu uyanışın maddi ve altyapısal büyük kalkınma hamleleriyle de desteklendiğini yazdı.

Yazısında muhalefetin ve bazı medya organlarının Türkiye aleyhindeki duruşunu sert dille eleştiren Akit Yazarı Ali Karahasanoğlu, Türkiye ile Irak arasındaki petrol ihtilafına dair Tahkim Kurulu'ndan çıkan kararın muhalif kesimlerce adeta bir zafer gibi kutlanmasına tepki gösterdi.

Söz konusu durumun Türkiye'nin zararına yol açacak bir kriz olmadığını, aksine hukuki rücu hakları ve güçlü diplomasiyle çözüleceğini hatırlattı. Karahasanoğlu, muhalif gazetecilerin sırf Erdoğan düşmanlığı sebebiyle kendi ülkelerini zora düşürecek yorumlar yaptıklarını ve Türkiye'nin milli çıkarlarına zarar verdiklerini belirtti.

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