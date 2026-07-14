  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Husiler, Suudi Arabistan'ı İHA ve füzelerle vurdu! Otel havuzunda kahreden olay! 8 yaşındaki çocuk boğuldu Sıcaklık 45 dereceye çıkacak! O ülkede kamu ve eğitim kurumları 2 gün tatil oldu Haluk Levent ‘15 gündür mesaj atıyorum’ demişti! Bülent Turan'dan cevap geldi: İşler öyle olmuyor 10 ülke tehdide karşı birleşti Balistik korkusu sardı Karşılıklı restleşme sürüyor Rusya’dan sinsi Almanya’ya tepki Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan mehterden rahatsız olanlara: İster kabul edin ister etmeyin! Artık o Türkiye yok! İşte Haluk Levent’in suç ortakları 'Hürmüz'ü biz yöneteceğiz' diyen Trump'a jet cevap: ABD'ye destek vereni vururuz! Dışişleri'nden Kıbrıs'a sözde temsilci atamasına tepki: Tarafsızlığını yitiren AB'nin iç meselesi
Gündem Düşünün bir de bu ihanetler olmasa… Hainlere rağmen şimdi aslımıza dönüyoruz
Gündem

Düşünün bir de bu ihanetler olmasa… Hainlere rağmen şimdi aslımıza dönüyoruz

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Düşünün bir de bu ihanetler olmasa… Hainlere rağmen şimdi aslımıza dönüyoruz

Yeni Akit yazarı Ali Karahasanoğlu, Türkiye'nin reddi miras anlayışını yıkarak özüne döndüğünü ve maddi kalkınmasını sürdürdüğünü belirtirken, milli çıkarları hedef alan içerideki hainlerin ülkeye verdiği zararları anlattı.

Yeni Akit gazetesi yazarı Ali Karahasanoğlu, bugünkü köşesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın “Artık reddi miras yapan bir Türkiye yok” çıkışına değinerek Türkiye’nin tarihi, medeniyeti ve kültürel birikimiyle yeniden kucaklaştığını vurguladı.

Geçmişte laikçi ve seküler anlayışların dayatmasıyla asırlık askeri kurumların kuruluş yıldönümlerinin bile inkâr edildiğini hatırlatan Karahasanoğlu, ülkenin kendi tarihine yabancılaştırılmaya çalışıldığı o "reddi miras" döneminin artık geride kaldığını belirtti. Hainlerin tüm engellemelerine rağmen Türkiye’nin özüne döndüğünü ifade eden Ali Karahasanoğlu, bu uyanışın maddi ve altyapısal büyük kalkınma hamleleriyle de desteklendiğini yazdı.

 

Yazısında muhalefetin ve bazı medya organlarının Türkiye aleyhindeki duruşunu sert dille eleştiren Akit Yazarı Ali Karahasanoğlu, Türkiye ile Irak arasındaki petrol ihtilafına dair Tahkim Kurulu'ndan çıkan kararın muhalif kesimlerce adeta bir zafer gibi kutlanmasına tepki gösterdi.

Söz konusu durumun Türkiye'nin zararına yol açacak bir kriz olmadığını, aksine hukuki rücu hakları ve güçlü diplomasiyle çözüleceğini hatırlattı. Karahasanoğlu, muhalif gazetecilerin sırf Erdoğan düşmanlığı sebebiyle kendi ülkelerini zora düşürecek yorumlar yaptıklarını ve Türkiye'nin milli çıkarlarına zarar verdiklerini belirtti.

…YAZININ TAMAMI İÇİN TIKLAYINIZ…

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı mesajı

Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı mesajı

Başkan Erdoğan kurmaylarını topluyor! İşte masadaki konular
Başkan Erdoğan kurmaylarını topluyor! İşte masadaki konular

Gündem

Başkan Erdoğan kurmaylarını topluyor! İşte masadaki konular

Erdoğan, "namussuz, ahlaksızlar" demişti! Haluk Levent'ten sonra sıra bunlarda mı?
Erdoğan, “namussuz, ahlaksızlar” demişti! Haluk Levent'ten sonra sıra bunlarda mı?

Gündem

Erdoğan, “namussuz, ahlaksızlar” demişti! Haluk Levent'ten sonra sıra bunlarda mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan mehterden rahatsız olanlara: İster kabul edin ister etmeyin! Artık o Türkiye yok!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan mehterden rahatsız olanlara: İster kabul edin ister etmeyin! Artık o Türkiye yok!

Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan mehterden rahatsız olanlara: İster kabul edin ister etmeyin! Artık o Türkiye yok!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İçişleri Bakanı Çiftçi duyurdu: Gurbetçilerin araçlarına artık bu ceza kesilmeyecek!
Gündem

İçişleri Bakanı Çiftçi duyurdu: Gurbetçilerin araçlarına artık bu ceza kesilmeyecek!

İçişleri Bakanı Çiftçi, gurbetçilerin yabancı plakalı araçlarının Türkiye'de kullanımıyla gelen talepler üzerine yeni bir düzenleme yapıldığ..
Ormanda terk edilmiş araçta 58 kilo altın ve milyonlarca nakit bulundu! Akla ilk gelen Ekrem İmamoğlu oldu ama olay Hindistan'da çıktı
Gündem

Ormanda terk edilmiş araçta 58 kilo altın ve milyonlarca nakit bulundu! Akla ilk gelen Ekrem İmamoğlu oldu ama olay Hindistan'da çıktı

Ormanda terk edilmiş bir araçta 58 kilo altın ve milyonlarca nakit para bulunduğu haberini duyan Türk halkının önemli kesiminin aklına ilk g..
Ahbap'taki yolsuzluk çarkına ünlüleri böyle alet ettiler! Yardım topladıkları o video yeniden gündemde: Masada kimi ararsan var
Gündem

Ahbap'taki yolsuzluk çarkına ünlüleri böyle alet ettiler! Yardım topladıkları o video yeniden gündemde: Masada kimi ararsan var

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Ahbap Derneği çatısı altında 3 milyar TL bağış toplayan ancak paraların akıbetine dair hesap ver..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23