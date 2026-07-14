Ahbap Derneği ile ilgili sıcak gelişme! Yeni operasyon düzenlendi, çok sayıda gözaltı var

Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında yeni operasyon düzenlendi Operasyonda 17 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Ahbap Derneğine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında şarkıcı Haluk Levent hakkında, "Dernekler Kanunu'na muhalefet", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "örgüt üyeliği" suçlarından soruşturma başlatılmıştı.

Bu kapsamda hakkında gözaltı kararı verilen Haluk Levent, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Bursa'da gözaltına alınmıştı.

SAVCILIĞIN HALUK LEVENT VE AHBAP HAKKINDAKİ İDDİALARI ŞÖYLE:

Kahramanmaraş depremlerinde 7 milyar lira bağış toplayan, 65 bin gönüllüsü ve 40 bin bağışçısı bulunan Ahbap Derneği’ne yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmadan haberdar olduğu öne sürülen Haluk Levent’in, 17 Temmuz’da Ataşehir’de vereceği konseri iptal ettiği, Almanya’ya gitmek üzere Düsseldorf ve Hannover’e uçak bileti aldığı, yurt dışı yasağı nedeniyle deniz yoluyla çıkış planı yaptığı öne sürüldü. Ancak geçen pazar Levent’in de aralarında bulunduğu 26 şüpheliden 22’si gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın soruşturmasındaki iddialar şöyle:

Soruşturmada, Şile Bezi Festivali ihalesinin “vitrin şirket” olarak değerlendirilen Sur Müzik üzerinden yürütüldüğü, organizasyonu fiilen başka bir şirketin yaptığı, sahte faturalar düzenlendiği ve belediyelerden gelen hak ediş ödemelerinin farklı şirketler üzerinden yeniden aynı kişilere aktarıldığı iddia edildi. MASAK raporunda, dernek çevresindeki bazı isimlerin hesaplarında gelirleriyle uyumsuz milyarlarca liralık para hareketi tespit edildiği, suistimal edilip edilmediğinin araştırılması gerektiği kaydedildi. Rapora göre, Alper Çelik’in hesaplarında 2020-2024 döneminde 779 milyon lira giriş, 671 milyon lira çıkış gerçekleşti. Zafer Yay’ın hesaplarında ise aynı dönemde 1.4 milyar lira giriş, 1.5 milyar lira çıkış olduğu, para hareketlerinin mali profilleriyle uyumlu olmadığı belirtildi. Yay’a 310-320 farklı hesaptan para geldiği vurgulandı. Çelik’in 190 milyon 270 bin lirayasa dışı bahis oynadığı, parayı kaybettiği iddia edildi. Çelik ve Yay hakkında “nitelikli dolandırıcılık” suçundan inceleme başlatıldığı, soruşturma bu kişilerle yoğun para transferi yapen Emrah Gödeliner’i de kapsayacak şekilde genişletildi.

Ahbap Derneği’ne yönelik soruşturma, derneklerin denetim süreçlerini yeniden gündeme getirdi. Avukat Özlem Şen, derneklerin 5253 sayılı Dernekler Kanunu kapsamında faaliyet gösterdiğini, İçişleri Bakanlığı ile valilikler bünyesindeki Sivil Toplumla İlişkiler birimlerince denetlendiğini belirtti.Denetimlerde defterler, gelir-gider kayıtları, bağışlar, harcamalar ve faaliyetlerin mevzuata uygunluğunun incelendiğini, ihbar veya şikâyet halinde özel denetim de yapılabildiğini söyledi. İdari denetimin mevzuata uygunluğu kontrol ettiğini, ceza soruşturmasının ise suç şüphesi üzerine yürütüldüğünü vurgulayan Şen, savcılıkların MASAK raporları, banka kayıtları, HTS verileri, dijital materyaller gibi imkânlarla çalıştığını ifade etti.

Soruşturma kapsamında dernek binasında yapılan aramalarda dijital materyaller, nakit para, altın, çek ve senetlere incelenmek üzere el konuldu. Haluk Levent’in bir gayrimenkul alımı için toplam 3 milyon dolar tutarında 3 ayrı senet düzenlediği, senetlerde Ahbap Derneği’nin “gayrikabili rücu kefil” olarak gösterildiği vurgulandı. Taşınmazın önce asistanı Yeliz Kaya adına alındığı, 4 gün sonra ise başka bir kişiye devredildiği iddia edildi.

Levent’in hesaplarını kullandığı öne sürülen asistanı Yeliz Kaya’nın, rüşvet soruşturmasında tutuklanan Berkant Acil’e ait Koşan Trade şirketinde pazarlamacı olarak çalıştığı ortaya çıktı. Kaya’nın hesabına 1.5 milyon dolar aktarıldığı, 2024’te Ahbap Derneği’ne gönderilmek üzere yaklaşık 23 milyon lira yatırıldığı ve resmi görevi bulunmamasına rağmen 2025’te 45, 2026’da ise 55 taşınmaz alım-satım işlemi gerçekleştirdiği öne sürüldü. Dosyada, Levent’in 2020-2026 arasında yüksek tutarlı bahis oynadığı, asistanına “mide kanseri olduğu, para aradığı” yönünde haber yaymasını, ağlayarak sesli mesaj göndermesini istediği iddia edildi.