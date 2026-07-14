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Yaşam Temizlik işçilerinden örnek davranış! Çöp toplarken 80 bin liralık çanta buldular
Yaşam

Temizlik işçilerinden örnek davranış! Çöp toplarken 80 bin liralık çanta buldular

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DHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Temizlik işçilerinden örnek davranış! Çöp toplarken 80 bin liralık çanta buldular

Muğla Menteşe'de temizlik işçileri, çöp topladıkları sırada içinde yaklaşık 80 bin lira değerinde para ve ziynet eşyası bulunan çantayı bularak sahibine ulaştırdı.

Muğla’da temizlik işçilerinin yolda bulduğu çanta, sahibine ulaştırıldı. Menteşe ilçesinde berberlik yapan Vahap Yılmaz, sabah saatlerinde iş yerine gitmek için Düğerek Mahallesi'ndeki evinden içerisinde para, ziynet eşyası ve özel eşyalarının bulunduğu çantayla motosikletine binip çıktı. İş yerine ulaştığında çantanın motosiklette olmadığını fark eden Yılmaz, geçtiği güzergahta arama yaptı. Çantayı bulamayan Yılmaz, polis merkezine giderek kayıp başvurusunda bulundu. Bu sırada Menteşe Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli Zeki Demircan, Adem Tosun ve Tahir Aksu, çöp topladıkları sırada yerde bir çanta fark etti. Çantayı kontrol eden işçiler, içerisinde yüklü miktarda para, ziynet eşyaları ve kişisel eşyalar bulunduğunu gördü. Çantayı muhafaza altına alan belediye işçileri, Düğerek Mahalle Muhtarı Gülfer Etyemez'e haber verdi. Çantanın içerisindeki fotoğraflardan sahibinin Vahap Yılmaz olduğu belirlendi. Polis merkezinden çıktığı sırada arkadaşlarının telefonla aradığı Yılmaz, muhtarlığa giderek çantasını teslim aldı.

 

“Eksiksiz teslim ettiler”

Çantasında yaklaşık 80 bin lira değerinde nakit para, ziynet eşyaları ve manevi değeri yüksek eşyalarının bulunduğunu belirten Vahap Yılmaz, "Çantayı kaybedince polis merkezine gittim. Kamera görüntülerinden çantanın nerede düştüğünü belirlemeye çalışıyorduk. Yaklaşık bir saat sonra bir arkadaşım arayarak, çantamın Düğerek Muhtarlığı'nda olduğunu söyledi. Büyük bir sevinçle gittim. Çantamı bulan belediye personeline, muhtarımıza ve azalarımıza teşekkür ediyorum. Emanetlerimi eksiksiz şekilde teslim ettiler" dedi.

 

Çantanın sahibi böyle bulundu

Belediye personeli Adem Tosun da çantayı bulduktan sonra mahalle muhtarına ulaştıklarını belirtip, "Yaklaşık 7 yıldır bu işi yapıyorum. Sabah saat 09.30 sıralarında arkadaşlarımızla Şehit Mehmet Şekerci Caddesi'nde çöp topluyorduk. Konteyneri boşalttığımız sırada yerde bir çanta bulduk. Çantayı aracımıza alarak muhtarımıza ulaştık. Mahalle sakinleri, çantanın içerisindeki fotoğraftan sahibini tanıdı. Kendisine haber verildi. Daha sonra muhtarımızla birlikte çantayı sahibine teslim ettik” diye konuştu.

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