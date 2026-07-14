  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Ahbap Derneği ile ilgili sıcak gelişme! Yeni operasyon düzenlendi, çok sayıda gözaltı var AK Parti'den kritik açıklama! Öcalan'la ilgili tartışmalara son nokta koyuldu 14 Temmuz 2026: Günün Ayet ve Hadisi Macaristan’da anayasa değişikliği kabul edildi! Cumhurbaşkanı görevden alınacak Terör örgütleriyle iltisaklı kişi ve kurumların mal varlıkları donduruldu Kılıçdaroğlu'ndan Haluk Leven yorumu! Arınma dediğim işte bu Kılıçdaroğlu kurultay tartışmalarına cevap verdi! Tekrar aday olacak mı? Hürmüz Boğazı'nı açık tutması için İran'a ortak çağrı ABD, İran’a yeni saldırı dalgası başlattı Gaspçılar huzur vermiyor! Komşu ülkenin topraklarına göz diktiler
Gündem Sır cinayet 12 yıl sonra çözüldü: İstanbul'daki DNA Muğla'da yakalattı
Gündem

Sır cinayet 12 yıl sonra çözüldü: İstanbul'daki DNA Muğla'da yakalattı

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Sır cinayet 12 yıl sonra çözüldü: İstanbul'daki DNA Muğla'da yakalattı

İstanbul Bayrampaşa’da 12 yıl önce işlenen servis şoförü cinayeti, yıllar sonra DNA teknolojisi sayesinde aydınlatıldı. Olay yerindeki izlerden kimliği belirlenen zanlı, Muğla’da kıskıvrak yakalandı.

İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde 24 Haziran 2014 günü saat 14.30 sıralarında meydana gelen olayda Gültekin Yıldırım (67) isimli servis şoförü, bıçaklı saldırıda yaralanmasının ardından hayatını kaybetti. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, faili meçhul cinayet olaylarının aydınlatılmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında; Yıldırım'ın bıçakla öldürülmesiyle ilgili çalışmalara devam etti. Olay yerinden elde edilen deliller üzerinde yeniden yapılan kriminal incelemeler ve DNA karşılaştırmaları yapıldı. Olay yerinden elde edilen DNA örneklerinin M.Ö. (58) isimli şüpheliye ait olduğu belirlendi. Ayrıca yapılan incelemelerde şüpheli şahsın o tarihte olay yerinde bulunduğu tespit edildi. Yürütülen çalışmaların devamında M.Ö. (58) isimli şüpheli şahıs Muğla'nın Datça ilçesinde bulunan kırsal alanda yakalanarak gözaltına alındı. 12 yıl sonra cinayetle ilgili yakalanarak gözaltına alınan şüpheli hakkindaki işlemlerin sürdüğü öğrenildi.

Muğla'da restoranda tüfekle cinayet: Zanlı gece 02.00'de mezarlıkta yakalandı
Muğla'da restoranda tüfekle cinayet: Zanlı gece 02.00'de mezarlıkta yakalandı

Yerel

Muğla'da restoranda tüfekle cinayet: Zanlı gece 02.00'de mezarlıkta yakalandı

Diyarbakır'daki olay 10 yıl sonra aydınlatıldı! Karaalp cinayetinde 8 şüpheliye gözaltı
Diyarbakır'daki olay 10 yıl sonra aydınlatıldı! Karaalp cinayetinde 8 şüpheliye gözaltı

Gündem

Diyarbakır'daki olay 10 yıl sonra aydınlatıldı! Karaalp cinayetinde 8 şüpheliye gözaltı

Hindistan’da vahşet öfkesi: İstismar cinayeti halkı sokağa döktü, şüpheli linç edildi
Hindistan’da vahşet öfkesi: İstismar cinayeti halkı sokağa döktü, şüpheli linç edildi

Gündem

Hindistan’da vahşet öfkesi: İstismar cinayeti halkı sokağa döktü, şüpheli linç edildi

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23