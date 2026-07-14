AK Partili belediyeler çalışıyor! Mehmetçik adaylarına 6 bin TL destek ve asker çantası

Canik Belediyesi, ilçeden vatani görevini yerine getirmek üzere birliklerine katılacak olan gençlere 6 bin TL harçlık ve asker çantası desteği sağlıyor. Sevk belgeleriyle belediye hizmet binasına gelen Canikli gençlere asker çantası hediye eden Canik Belediyesi, başvuru işlemlerinin ardından gençlerin asker harçlıklarını hesaplarına yatırıyor. 6 bin TL asker harçlığı ve asker çantası desteklerinin devam ettiğini kaydeden Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, "Vatani görevlerini yerine getirecek olan genç kardeşlerimizin heyecanını paylaşıyoruz" dedi.

Tüm ihtiyaçlar tek çantada

Özenle hazırladıkları asker çantalarının içerisinde gençlerin tüm ihtiyaç ürünlerinin yer aldığını belirten Başkan İbrahim Sandıkçı, "Gönül belediyeciliği esasıyla çalışıyor, projelerimize ve sosyal desteklerimize yenilerini eklemeyi sürdürüyoruz. Canik’imizden askere gidecek olan tüm gençlerimizin hesaplarına 6 bin TL asker harçlıklarını yatırıyor, kendilerine asker çantası hediye ediyoruz. Celp dönemlerinin akabinde sevk işlemleri tamamlanan gençlerimize hediye ettiğimiz asker çantalarının içerisinde tüm ihtiyaç ürünleri yer alıyor. Celp dönemlerini takiben vatani görevlerini yerine getirmek üzere birliklerine katılacak olan tüm gençlerimize hayırlı tezkereler diliyorum" diye konuştu.