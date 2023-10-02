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Gündem Türkiye'den İsrail'e sert tepki: Kabul edilemez
Gündem

Türkiye'den İsrail'e sert tepki: Kabul edilemez

Yeniakit Publisher
2023-10-02 19:17:00 -
Türkiye'den İsrail'e sert tepki: Kabul edilemez

Dışişleri Bakanlığı, son dönemde Mescid-i Aksa’nın kutsiyetinin ihlaline yönelik artan eylemlerden dolayı İsrail'e ilişkin bir açıklamada bulundu.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ''Son dönemde Mescid-i Aksa’nın kutsiyetinin ihlaline yönelik artan eylemlerden derin endişe duyuyoruz. Kudüs’te başta Harem-i Şerif olmak üzere kutsal mekânların kutsiyetini ve tarihi statükosunu ihlal eden saldırılar hiçbir şekilde kabul edilemez. İsrail Hükümeti’ne sahada gerilimi artıracak her türlü tahrikkar eylemden kaçınması çağrımızı ve bu doğrultuda gerekli adımların ciddiyetle ve süratle atılması yönündeki kuvvetli beklentimizi yineliyoruz.'' denildi.

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