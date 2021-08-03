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Gündem Türkiye'den İsrail Dışişleri'ne yardım cevabı
Gündem

Türkiye'den İsrail Dışişleri'ne yardım cevabı

Dışişleri Bakanlığının, İsrail Dışişleri'ne orman yangınlarına müdahale konusunda Türkiye'nin yardıma ihtiyacının olmadığının belirtildiği iddia edildi.

Yeniakit Publisher
2021-08-03 21:32:00 -
Türkiye'den İsrail Dışişleri'ne yardım cevabı

İsrail Dışişleri Bakanlığı, yangınları Türk yetkililerle ele aldıklarını ama kendilerine Türkiye'nin yardıma ihtiyacının olmadığının söylendiğini belirtti.

Reuters'ın Türkiye'deki yangınlara ilişkin haberinde, "İsrail Dışişleri Bakanlığı durumu Türk yetkililerle ele aldığını ama kendilerine Türkiye'nin yardıma ihtiyacının olmadığının söylendiğini belirtti" ifadeleri yer aldı.

Haberde Avrupa Orman Yangını Bilgi Sistemi'nin verilerine göre bu sene normalden 3 kat fazla sayıda yangın çıktığı ve Türkiye'de yanan 136 bin hektardan fazla alanın, bütün bir yıl boyunca yanan alandan üç kat fazla olduğu bildirildi.

İspanya ve Hırvatistan uçakları, Türkiye'deki yangınla mücadeleye katıldı

Yetkililer, salı günü kuvvetli rüzgarlar ve düşük nem nedeniyle Türkiye'nin güneyinde 9 yangının daha meydana geldiğini belirtti. Bodrum ve Marmaris yakınlarındaki yamaçlardan ve ormanlardan siyah dumanlar yükselmeye devam ediyor.

Yangınlar devam ederken, İspanya'dan iki ve Hırvatistan'dan bir itfaiye uçağı, Türkiye'nin Avrupa'dan destek talep etmesi üzerine salı günü Rusya, İran, Ukrayna ve Azerbaycan'dan gelen ekiplere katıldı.

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