Türkiye'den işgalciye çağrı! Topraklardan çekil çağrısı

Türkiye, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde Suriye’deki gelişmelere ilişkin net mesajlar verdi. “Orta Doğu’da Durum” başlığı altında düzenlenen oturumda konuşan Türkiye’nin BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız, bölgenin son derece hassas bir dönemden geçtiğini belirterek, kalıcı barış ve istikrar için tüm taraflar arasında yakın ve sürekli koordinasyon gerektiğini vurguladı.

Yıldız, Suriye’nin bölgesel şiddet sarmalının dışında tutulmasına yönelik çabaların şu ana kadar büyük ölçüde etkili olduğunu ifade etti. Bu kapsamda Suriye yönetiminin izlediği tutuma dikkat çeken Yıldız, hükümetin ülkeyi daha geniş çaplı bir tırmanıştan uzak tutma yönündeki yaklaşımının uluslararası toplum tarafından desteklenmesi gerektiğini söyledi.

“SURİYE HÜKÜMETİNİN ÇABALARINI TAKDİR EDİYORUZ”

BM Güvenlik Konseyi’ndeki konuşmasında Türkiye’nin bu konuda açık bir tutum sergilediğini ortaya koyan Yıldız, Suriye hükümetinin bölgesel gerilimin ülkeye sıçramasını önlemeye dönük adımlarını son derece önemli bulduklarını belirtti.

Bu çabaların yalnızca bölgesel denge açısından değil, aynı zamanda uluslararası barış ve güvenlik bakımından da değer taşıdığını dile getiren Yıldız, özellikle BM Güvenlik Konseyi’nin bu yaklaşımı takdir etmesi ve tam destek vermesi gerektiğini ifade etti.

İSRAİL’E ÇEKİLME ÇAĞRISI

Ahmet Yıldız, açıklamasında İsrail’e yönelik çağrılara da geniş yer verdi. İsrail’in Lübnan ile varılan son ateşkesten sonra Suriye’de yeni bir tırmanışa yol açabilecek adımlardan kaçınması gerektiğini vurgulayan Yıldız, işgalin sona erdirilmesinin zorunlu olduğunu söyledi.

Güney Suriye’de kalıcı istikrarın sağlanmasının, 1974 tarihli Kuvvetlerin Ayrılması Anlaşması’na tam uyumla mümkün olabileceğini belirten Yıldız, bu çerçevenin korunmasının bölge güvenliği açısından temel önemde olduğunu kaydetti.

“EGEMENLİK VE TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜNE SAYGI VAZGEÇİLMEZDİR”

Türkiye’nin BM Daimi Temsilcisi, İsrail’in tampon bölgeden ve 8 Aralık’tan bu yana işgal ettiği alanlardan çekilmesi gerektiğini açık şekilde ifade etti. Yıldız, Suriye’nin egemenliğine, bağımsızlığına, birliğine ve toprak bütünlüğüne saygının tartışmaya kapalı olduğunu vurguladı.

Suriye’nin güvenlik, istikrar ve ekonomik toparlanma sürecine zarar verecek girişimlerden kaçınılması gerektiğini belirten Yıldız, ülkenin yeniden ayağa kalkma çabasının tehlikeye atılmaması gerektiğini söyledi.

Türkiye’nin BM kürsüsünden verdiği bu mesaj, Ankara’nın Suriye’de istikrarın korunması ve bölgesel gerilimin derinleşmemesi yönündeki diplomatik çizgisini bir kez daha ortaya koydu.