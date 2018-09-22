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Türkiye'den, İran'daki terör saldırısıyla ilgili kritik açıklama!

Türkiye Cumhuriyeyi Dışişleri Bakanlığı, İran'ıın Ahvaz şehrinde gerçekleştirilen terör saldırısıyla ilgili açıklama yaptı. Bakanlık yaptığı son dakika açıklamasında "Bu menfur terör saldırısını şiddetle kınıyoruz. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifa diliyoruz. İran halkına ve hükümetine içten başsağlığı dileklerimizi sunuyoruz" ifadeleri kullanıldı.

22 Eylül 2018 Cumartesi 17:03
Türkiye'den, İran'daki terör saldırısıyla ilgili kritik açıklama!

Türkiye İran'ın Ahvaz kentinde düzenlenen terör saldırısını kınadı. Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İran'ın Ahvaz şehrinde askeri geçit töreni sırasında gerçekleştirilen terör saldırısı sonucunda çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığının büyük üzüntüyle öğrenildiği belirtilerek, "Bu menfur terör saldırısını şiddetle kınıyoruz. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifa diliyoruz. İran halkına ve hükümetine içten başsağlığı dileklerimizi sunuyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Bu sabah İran-Irak savaşının 38. yılı dolayısıyla Huzistan eyaletinin Ahvaz kentindeki askeri törene düzenlenen silahlı saldırıda 24 kişinin öldüğü, 53 kişinin de yaralandığı açıklanmıştı.

Haber Tarihi: 22 Eylül 2018 Cumartesi 17:03
  1. Türkiye
  2. İran
  3. Kritik açıklama
  4. Dışişleri Bakanlığı
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