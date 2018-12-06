Türkiye'den İran açıklaması! 'Saldırıyı kınıyoruz'

Dışişleri Bakanlığı, İran’ın Çabahar kentinde meydana gelen terör saldırısını kınadı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, “İran’ın Çabahar kentinde bugün bir polis merkezinde meydana gelen saldırı sonucunda ölenlerin ve yaralananların olduğu üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu menfur terör saldırısını kınıyoruz. Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralananlara acil şifa diliyor, İran halkına ve hükümetine başsağlığı dileklerimizi sunuyoruz” denildi.