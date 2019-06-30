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Türkiye'den Irak'a sert 'operasyon' tepkisi: Kabul edilemez!

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Irak Büyükelçiliği maslahatgüzarının Bakanlığa çağrıldığı belirtildi.

30 Haziran 2019 Pazar 18:05
Türkiye'den Irak'a sert 'operasyon' tepkisi: Kabul edilemez!

Dışişleri Bakanlığı tarafından, "PKK’ya yönelik operasyonlarımızda sivil zayiat olduğu yönündeki iddialarına istinaden dün yaptıkları açıklamayı kabul edilemez bulduğumuz söylendi. Irak Büyükelçiliği maslahatgüzarı Dışişleri Bakanlığına çağrıldı" açıklamasında bulunuldu.

Açıklamada, topraklarında teröristleri barındırmaması gerektiği, operasyonların kararlılıkla süreceği belirtildi.

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Haber Tarihi: 30 Haziran 2019 Pazar 18:05
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