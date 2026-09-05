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Ekonomi Türkiye’den ihracatta G20 ortalamasını aşan performans
Ekonomi

Türkiye’den ihracatta G20 ortalamasını aşan performans

Yeniakit Publisher
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Türkiye’den ihracatta G20 ortalamasını aşan performans

OECD verilerine göre Türkiye’nin mal ihracatı, yılın ikinci çeyreğinde yüzde 8,5 artarak yüzde 5,9 olan G20 ortalamasını geride bıraktı ve mal ihracat hacmi 73 milyar dolara yükseldi.

Çin, ABD ve Almanya gibi dev ekonomileri artış oranında geride bırakan Türkiye, hizmet ihracatında da yüzde 7,6’lık büyüme kaydetti. Verileri değerlendiren Prof. Dr. Arzu Al, “Lojistik altyapının, stratejik üretim kapasitesinin ve pazar çeşitlendirmesinin güçlendirilmesi Türkiye’nin ekonomik güvenliği açısından önem taşıyor” ifadelerini kullandı.

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