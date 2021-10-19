Türkiye'den heyecanlandıran petrol hamlesi

TPAO, Doğu Akdeniz'deki petrol arama çalışmalarına yenilerini eklemek için harekete geçti. TPAO, Akdeniz'de Türk karasuları içinde altı ayrı paftada petrol arama ruhsatı için Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'ne (MAPEG) başvuruda bulundu. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, TPAO, MAPEG'e Akdeniz'de P30-c, P31-d, P31-c R30-b1 ve b2 R31-a1 ve a2, R31-b1 numaralı paftalarda petrol arama ruhsatı için 13 Ekim'de başvuru yaptı.

Hedef 30 milyon varil

TPAO geçtiğimiz günlerde de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "2021 yılının ilk 7 ayında, kara alanlarında gerçekleştirdiğimiz 13 yeni keşifle yaklaşık 30 milyon varil petrol eşdeğeri rezervi ülkemize kazandırmanın gururunu yaşıyoruz." Açıklamasında bulunmuştu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, daha önce yaptığı açıklamada, petrolde karada yapılan çalışmalarla günlük yurt içi üretimin 60 bin varilin üzerine çıktığını, 2023'te günlük petrol üretiminin 100 bin varile ulaşacağını belirtmişti.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), bp ve Petronas gibi şirketlerin de aralarında bulunduğu Şah Deniz Konsorsiyumu, Şah Deniz-2 Güneydoğu Kanadı'nda geçtiğimiz ay doğal gaz üretimine başlandığını bildirmişti.

Konsorsiyumdan yapılan açıklamaya göre, bu üretimle mevcut üretime günlük 400 milyon metreküp gaz eklenerek, 2 milyon evin enerji ihtiyacının karşılanması hedefleniyor. Sahanın güneydoğu kanadındaki gaz akışının yılın üçüncü çeyreğinde tam kapasite üretim oranlarına ulaşması bekleniyor.