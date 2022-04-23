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Gündem Türkiye'den hava sahası kararı! Çavuşoğlu duyurdu
Gündem

Türkiye'den hava sahası kararı! Çavuşoğlu duyurdu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 'Rusya ve Ukrayna görüşmelerinde kapsamlı bir metin var, liderler müzakere ediyor. Rusya'dan Suriye'ye giden askeri hatta sivil uçaklara hava sahasını kapattık.” dedi.

Yeniakit Publisher
2022-04-23 19:36:00 -
Türkiye'den hava sahası kararı! Çavuşoğlu duyurdu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Rusya ve Ukrayna görüşmelerinde kapsamlı bir metin var, liderler müzakere ediyor. Rusya'dan Suriye'ye giden askeri hatta sivil uçaklara hava sahasını kapattık.” ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, Rusya'dan Suriye'ye asker taşıyan sivil ve askeri tüm uçaklara, Moskova ile de görüşülerek Türk hava sahasının kapatıldığını söyledi

Ayrıca Çavuşoğlu, "ABD'nin F-16'lar konusunda kesinlikle yapıcı bir tutumu var" dedi.

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