Türkiye'den hava sahası kararı! Çavuşoğlu duyurdu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Rusya ve Ukrayna görüşmelerinde kapsamlı bir metin var, liderler müzakere ediyor. Rusya'dan Suriye'ye giden askeri hatta sivil uçaklara hava sahasını kapattık.” ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, Rusya'dan Suriye'ye asker taşıyan sivil ve askeri tüm uçaklara, Moskova ile de görüşülerek Türk hava sahasının kapatıldığını söyledi

Ayrıca Çavuşoğlu, "ABD'nin F-16'lar konusunda kesinlikle yapıcı bir tutumu var" dedi.