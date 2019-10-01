Türkiye'den Fransa'ya çok sert tepki Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a çok sert tepki gösterdi.

Mevlüt Çavuşoğlu, "Macron, ülkesine kaç tane mülteciyi almıştır? Onun yerine YPG/PKK'lıları Elysee Sarayı'nda ağırlamıştır" dedi. Ayrıntılar geliyor...

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