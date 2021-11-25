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Gündem Türkiye'den flaş Doğu Akdeniz hamlesi!
Gündem

Türkiye'den flaş Doğu Akdeniz hamlesi!

Türkiye, Doğu Akdeniz'deki gemilerimizin güvenliğini sağlamak amacıyla 5 sahil gözetleme istasyonu kuracak. İstasyonlardan ikisinin inşaatı başladı.

Yeniakit Publisher
2021-11-25 09:58:00 -
Türkiye'den flaş Doğu Akdeniz hamlesi!

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki deniz güvenliğinin artırılması için kurulacak beş Sahil Gözetleme İstasyonundan ikisinin yapımına başlandı.

Doğu Akdeniz'de bir yandan masada kalıcı bir çözüm ararken, diğer yandan sahada araştırmalarını sürdüren Türkiye, bölgede güvenliği artırmak için de çalışmalar yürütüyor.

Bu kapsamda İçişleri Bakanlığı tarafından yapımı düşünülen beş gözetleme istasyonundan biri Mersin'in Anamur ilçesine diğeri ise Hatay Keltepe'de yapılıyor.

KKTC'de Kimliklendirme ve İzleme Merkezi ile Harekat Merkezinin kurulması çalışmalarına da başlandı. Harekat merkezlerinin kısa bir süre içerisinde tamamlanacağı belirtiliyor.

Sahil Gözetleme İstasyonu sisteminin özellikleri de dikkat çekiyor. İstasyonlar, emniyet bölgesi tanımlama, seçilen gemi tipi için giriş, çıkış, hız ve ivmelenme alarmı, gemilere ait kimlik ve seyir bilgisinin kontrolü, uzaktan kontrol sistemi, hareket algılama gibi donanıma sahip olacak.

Kaynak: Türkiye gazetesi

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