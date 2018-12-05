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Türkiye'den F-35 açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Trump ile Cumhurbaşkanımız G20'de F-35 konusunu görüştü. Trump kendisi konuyu açtı ve Türkiye'nin bu proje'nin önemli aktörlerinden birinin olduğunu söyledi. İptal söz konusu değil, şu an bir sorun görmüyoruz'' dedi.

05 Aralık 2018 Çarşamba 14:56
Türkiye'den F-35 açıklaması

Brüksel'de gerçekleştirilen NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu kritik açıklamalarda bulundu. F-35 konusunda değerlendirme yapan Çavuşoğlu, "Trump ile Cumhurbaşkanımız G20'de F-35 konusunu görüştü. Trump kendisi konuyu açtı ve Türkiye'nin bu proje'nin önemli aktörlerinden birinin olduğunu söyledi. İptal söz konusu değil, şu an bir sorun görmüyoruz" ifadelerini kullandı

Çavuşoğlu, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'nin Astana süreci açıklamasıyla ilgili olarak "Çok talihsiz bir açıklamadır. Jeffrey’nin kendi düşüncesi olduğunu zannetmiyorum" dedi. Çavuşoğlu şöyle konuştu;

Karadeniz'de gerginlik

El konulan gemi ve mürettebat serbest bırakılmalı. Kerç Boğazı'nda hem Rusya hem de Ukrayna'nın hakları var. Bir daha gerginliğe yol açmamak için iki ülkenin koordine etmesi gerekiyor. Bundan sonra sorunun yaşanmaması için biz de elimizden gelenleri yapacağız. Bizim büyükelçiliğimizde çalışan tercüman arkadaşlarımız var. Bu işi soruşturacağız ve açığa çıkması için gerekenleri yapacağız. Kendi büyükelçiliğimiz bünyesindeki arkadaşlarımızla bu işi yapıyoruz.

Kaşıkçı soruşturmasında NATO

toplantılarında birçok mevkidaşım uluslararası soruşturmaya gerek var mı yok mu diye sordular. Biz Suudi Arabistan'daki soruşturmalardan bilgi edinemedik. Suudi Arabistan'ın şeffaf olması gerekiyor. Çelişkili ifadeler görüyoruz. Kendi topraklarımızda işlenmiş bir cinayetin aydınlatılması için üzerimize düşenleri yapmak lazım.

Haber Tarihi: 05 Aralık 2018 Çarşamba 14:56
  1. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
  2. F-35 savaş uçağı

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