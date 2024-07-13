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Gündem Türkiye'den engellilere: 'Otomobilde ÖTV muafiyeti ile ilgili resmi açıklama geldi! Gündemine aldı, ilan ettiler
Gündem

Türkiye'den engellilere: 'Otomobilde ÖTV muafiyeti ile ilgili resmi açıklama geldi! Gündemine aldı, ilan ettiler

Yeniakit Publisher
2024-07-13 01:53:00 - 2024-07-13 02:14:36
Türkiye'den engellilere: 'Otomobilde ÖTV muafiyeti ile ilgili resmi açıklama geldi! Gündemine aldı, ilan ettiler

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Engellilere ÖTV muafiyetsiz araç satışı kalkacak mı" sorusunu yanıtladı. Göktaş, engelli vatandaşları mağdur edecek herhangi bir düzenlemeyi hayata geçirmeyeceklerini ifade ederken, avantajların suiistimaline seyirci kalmayacaklarını da kaydetti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Engellilere ÖTV muafiyetli araç satışı imkanı kaldırılacak mı?

Bakan Göktaş, engellilere yönelik ÖTV'siz araç desteği konusunda yeni bir düzenlemenin yapılacağı yönündeki soru üzerine, engelli vatandaşların bu konuda kazanılmış haklarının suistimal edilebildiğine ve bunun kamuoyunda rahatsızlık oluşturduğuna dikkati çekti.

Bununla ilgili engellilerden çok sayıda şikayet ve ihbar aldıklarını belirten Göktaş, bu konuda yeni bir düzenlemeye ihtiyaç duyulduğunun çok açık olduğunu söyledi.

Engellilere yönelik desteklerin, avantajların suiistimaline seyirci kalmayacaklarının altını çizen Göktaş, "Engelli vatandaşlarımızı mağdur edecek herhangi bir düzenlemeyi asla hayata geçirmeyiz. Engelli vatandaşlarımızın araç alımlarında herhangi bir olumsuzluk yaşamamaları ve bu haklarını kullanmaktan mahrum kalmamaları için çalışmalarımızı sürdürüyoruz." açıklamasında bulundu.

Hükümet ÖTV muafiyetini gündemine aldı
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Hükümet, Meclis'e getireceği yeni düzenlemeyle engellilere ÖTV muafiyetli araç satışında bazı kısıtlamaları devreye almayı planlıyor. Bunlardan biri, bu araçların artık beş yıl değil 10 yıl sonra satılması planı. Bir diğer ise aracın mirasçılar kalması durumunda bu kişilerin aracın vergisini ödeme şartı. Düzenlemeler halen taslak aşamasında.

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