Türkiye’den enerji hamlesi! Çalışmalar devam ediyor

Dünyayı derinden sarsan Corona virüsüne (Covid-19) karşı iyi bir sınav veren Türkiye, ekonomide yeni bir başarı hikâyesi yazmaya aday. Yerli ve yabancı yatırımcılarca güvenli liman olarak görülen ülke, enerji alanında da atılım yapmakta kararlı.

Fabrikalar devreye giriyor

Hükümet, bu anlayışla yenilenebilir enerji üretimine talip firmalara ilave teşvikler sunuyor, kredi yardımları yapıyor. Bu teşvikler ve yardımlar sayesinde Anadolu’nun dört bir yanında rüzgâr enerji santrali (RES) kuruluyor. Pek çok ilde güneş enerji santrali (GES) inşa ediliyor. Ayrıca art arda güneş paneli üreten fabrikalar açılıyor.

Yenilenebilir enerji alanında yeni bir çığır açacak, ithalatı frenleyip ihracatı yukarıya taşıyacak santral ile fabrika yatırımlarından öne çıkanlar şöyle:

HES’lerle ön planda

Sabancı Topluluğu iştiraklerinden EnerjiSA, bin 350 megavatlık 12 hidroelektrik santralinde (HES) elektrik üretiyor. İştirak; Arkun, Dağdelen, Doğançay, Kandil, Menge ve Yamanlı santralleriyle de ön planda.

EnerjiSA’nın ilaveten Çanakkale, Dağpazarı ve Balıkesir’de 212 megavat kurulu gücünde 3 RES’i; Bandırma ile Karabük’te ise 9 megavat kurulu gücünde 2 GES’i var.

İnşaat devam ediyor

Limak Enerji Grubu’nun toplam HES kurulu gücü bin 321 megavat, yıllık elektrik üretim kapasitesi ise yaklaşık 4 milyar kilovat/saat. Grup, Isparta Gönen GES ve Konya Apa GES’le de iddialı. Limak Enerji’nin önemli projelerinden Çetin HES’in ve Gürsöğüt HES’in ise inşaatı devam ediyor.

Cengiz Holding’in yapım aşamasında olan ve tamamlanan enerji yatırımları, 4 bin 937 megavatı buluyor. Holding; yüzde 65’i termik, yüzde 35’i hidrolik olmak üzere yenilenebilir enerjiyle 3 bin 446 megavat kurulu güce sahip. Yeni yatırımlar ise bin 491 megavat kuvvetinde.

Erciyes Anadolu Holding, yenilenebilir enerji yatırımlarını merkeze koyuyor. 254 megavat büyüklüğünde 254 HES projesi olan holding; Ömerli RES, Sibel RES, Van GES, Antalya GES lisanslarıyla yatırım yapmış durumda. İlerisi için umutlu olan Erciyes Anadolu, bu yatırımlara yenilerini eklemeyi planlıyor.

İstihdama büyük katkı

Ankara’da faaliyete geçen Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası’nda Made in Türkiye damgalı enerji panelleri üretiliyor. Kalyon Holding tarafından 400 milyon dolar yatırımla devreye alınan fabrika, bin megavatlık Konya Karapınar GES için imalat yapıyor. Toplam bin 400 çalışanın istihdam edileceği fabrikanın kalkınma ve refahı artıracağı öngörülüyor.

Konya Karapınar GES ise 2023’te aktif hale getirileceği tahmin ediliyor. Kalyon Holding’in bu çerçevede 1 milyar dolar yatırım yapacağı ifade ediliyor. 3.5 milyon güneş paneliyle her sene 2.5 milyar kilovat/saat enerji üretecek olan GES, 1 milyonu aşkın hanenin enerji talebini karşılayacak.

Ilısu’da üretim devam ediyor

Öbür taraftan hükümet, dev baraj projelerini hayata geçirerek 7 bölgeye elektrik ve su temin ediyor. Dünyaca ünlü firmaların da yakından takip ettiği bu projeler şu şekilde:

Veysel Eroğlu Ilısu Barajı’nda elektrik üretimine 19 Mayıs’ta geçildi. Mardin, Diyarbakır, Siirt, Batman ve Şırnak illerinin yararlanacağı baraj ekonomiye her sene 2.8 milyar lira katkıda bulunacak. 244 bin 391 metrekarelik beton yüzey alanıyla dikkat çeken dolgu barajın kret uzunluğu bin 775 metre ve genişliği 8 metre.

Doğalgaz rezervi

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) yetkililerince Trakya açıklarında, Tuna 1 ve Kıyıköy’de doğalgaz rezervi bulunduğu belirtildi.

Ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan Karadeniz’de 320 milyar metreküp doğalgaz rezervi bulunduğu müjdesi geldi. Ekonomiye 100 milyar dolar katkı sunacak, enerjide dışa bağımlılığı aşağıya çekecek bu rezerv kamuoyunda, “Enerji üretip ihraç edeceğiz, güçlenip büyüyeceğiz. 2023 hedeflerimize kararlı bir şekilde yürüyeceğiz“ şeklinde yorumlanıyor.