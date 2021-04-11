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Gündem Türkiye'den Endonezya mesajı
Gündem

Türkiye'den Endonezya mesajı

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, Endonezya'da meydana gelen deprem nedeniyle taziye mesajı paylaştı.

Yeniakit Publisher
2021-04-11 23:13:00 -
Türkiye'den Endonezya mesajı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Endonezya’nın Doğu Cava eyaletindeki Malang kenti yakınlarında meydana gelen depremde en az 8 kişinin hayatını kaybetmesinin, çok sayıda kişinin yaralanmasının ve depremin hasara yol açtığının derin üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.

Açıklamada, "Yaşamını yitirenlere Allah’tan rahmet diliyor, yakınları ile kardeş Endonezya halkına ve hükümetine içten taziyelerimizi sunuyor, yaralılara acil şifa dileklerimizi iletiyoruz." ifadesine yer verildi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), 6 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün Gongdanglegi Kulon'un 44 kilometre güneybatısı olduğunu duyurmuştu.

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