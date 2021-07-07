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Siyaset Türkiye'den en kuvvetli şekilde kınama
Siyaset

Türkiye'den en kuvvetli şekilde kınama

Türkiye, Haiti Cumhurbaşkanı Jovenel Moise'a düzenlenen suikastı en kuvvetli şekilde kınadı.

Yeniakit Publisher
2021-07-07 23:26:00 -
Türkiye'den en kuvvetli şekilde kınama

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Haiti Devlet Başkanının menfur saldırı sonucu hayatını kaybettiğinin büyük üzüntüyle öğrenildiği kaydedildi.

"Bu hain saldırıyı en kuvvetli şekilde kınıyor, faillerinin en kısa sürede adalet önüne çıkarılmasını temenni ediyoruz." ifadesine yer verilen açıklamada, vefatı dolayısıyla Moise'un ailesine, yakınlarına ve dost Haiti halkına taziyede bulunuldu.

Haiti'nin 53 yaşındaki Devlet Başkanı Moise, evine bir grup silahlı kişilerce düzenlenen saldırıda hayatını kaybetmişti. Saldırıda yaralanan eşi Martine Moise'nin durumu ise ciddiyetini koruyor.

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