Türkiye'den dünyaya sağlık malzemesi hibesi

Türkiye; Türkmenistan, Karadağ ve Irak'a 500 bine yakın sağlık malzemesi hibe etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan Milletlerarası Antlaşmalar kararına göre üç ülkeye aşı ve çeşitli sağlık malzemeleri hibe edilecek.



Hibe listesi şöyle:

TÜRKMENİSTAN

150 bin doz inaktif Covid-19 aşısı



KARADAĞ

100 bin doz Covid aşısı



IRAK

-10 bin adet Plaquenil tablet,-30 adet Ventilatör,-20 bin adet hızlı tanı kiti,-50 bin adet N95 maske,-30 bin adet cerrahi tulum,-5 bin adet koruyucu gözlük,-5 bin adet yüz siperliği,-50 bin adet medikal eldiven.