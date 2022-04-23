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Sağlık Türkiye'den dünyaya sağlık malzemesi hibesi
Sağlık

Türkiye'den dünyaya sağlık malzemesi hibesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan Milletlerarası Anlaşmalar çerçevesinde Türkmenistan'a 150 bin, Karadağ'a 100 bin doz Kovid-19 aşısı, Irak'a da 200 bin adet sağlık malzemeleri hibe etti.

Yeniakit Publisher
2022-04-23 16:24:00 -
Türkiye'den dünyaya sağlık malzemesi hibesi

Türkiye; Türkmenistan, Karadağ ve Irak'a 500 bine yakın sağlık malzemesi hibe etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan Milletlerarası Antlaşmalar kararına göre üç ülkeye aşı ve çeşitli sağlık malzemeleri hibe edilecek.

Hibe listesi şöyle:

TÜRKMENİSTAN
150 bin doz inaktif Covid-19 aşısı

KARADAĞ
100 bin doz Covid aşısı

IRAK
-10 bin adet Plaquenil tablet,-30 adet Ventilatör,-20 bin adet hızlı tanı kiti,-50 bin adet N95 maske,-30 bin adet cerrahi tulum,-5 bin adet koruyucu gözlük,-5 bin adet yüz siperliği,-50 bin adet medikal eldiven.

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