  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Türkiye'den 'Donbas' açıklaması: Herkesin zararına
Gündem

Türkiye'den 'Donbas' açıklaması: Herkesin zararına

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye'nin Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü savunduğu, Karadeniz'de ve bölgede yaşanacak her tür gerilim ve çatışmanın herkesin zararına olduğunu açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-04-11 16:23:00 - 2021-04-11 16:25:14
Türkiye'den 'Donbas' açıklaması: Herkesin zararına

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Ukrayna'nın toprak bütünlüğüyle ilgili açıklama yaptı.

Sözcü Kalın, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü ve Kırım Tatarlarının haklarını savunmakta ve Rusya ile Ukrayna arasındaki sorunların müzakere yoluyla çözülmesini desteklemektedir. Karadeniz'de ve bölgede yaşanacak her tür gerilim ve çatışma herkesin zararınadır" ifadesini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Erdal Özyağcılar'dan 'sapıklık' itirafı: Sevda Türküsev böyle tepki gösterdi!
Medya

Erdal Özyağcılar'dan 'sapıklık' itirafı: Sevda Türküsev böyle tepki gösterdi!

Gazeteci Sevda Türküsev, kadın ayakkabı mağazalarına giderek kadınların ayağına baktığını söyleyip, bu davranışını, 'Benim zamparalığım da b..
Ramazan’ın ruhu TRT’nin özel içerikleriyle yaşanacak
Medya

Ramazan’ın ruhu TRT’nin özel içerikleriyle yaşanacak

TRT tarafından Ramazan ayı için hazırlanan birbirinden özel programlarla izleyici ve dinleyiciler manevi iklime uzanan bir yolculuğa davet e..
Ne zaman yaz tatili olacak? Okullar ne zaman yaz tatiline girecek?
Eğitim

Ne zaman yaz tatili olacak? Okullar ne zaman yaz tatiline girecek?

Yaz tatili ne zaman 2021, okullar ne zaman tatil 2021, okullar ne zaman yaz tatiline girecek? Milyonlarca öğrenci 25 Ocak 15 Şubat tarihleri..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay