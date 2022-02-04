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Ekonomi Türkiye'den doğal gazın kalbine çıkarma
Ekonomi

Türkiye'den doğal gazın kalbine çıkarma

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez doğal gazın kalbi olarak nitelendirilen kardeş Azerbaycan'a resmi ziyarette bulunacak.

Yeniakit Publisher
2022-02-04 10:04:00 -
Türkiye'den doğal gazın kalbine çıkarma

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Azerbaycan'a bugün gerçekleştireceği ziyarette Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Enerjiden Sorumlu Üyesi Kadri Simson, Azerbaycan Enerji Bakanı Perviz Şahbazov ve Kuzey Makedonya Ekonomi Bakanı Kreşnik Bekteşi ile görüşecek.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre Bakan Dönmez, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Güney Gaz Koridoru Sekizinci Danışma Kurulu Toplantısı'na katılacak.

Toplantıda bölgedeki gelişmeler konuşulacak.

Toplantının ardından Dönmez, AB Komisyonu Enerjiden Sorumlu Üyesi Simson, Bakan Şahbazov ve Bakan Bekteşi ile enerji alanında iş birliğinin artırılmasına yönelik ikili görüşmeler yapacak.

Güney Gaz Koridoru'nda Türkiye aktif rol alıyor

Gaz tedarikinin, güzergah çeşitliliğinin ve enerji güvenliğinin artırılması amacıyla AB'nin önerisiyle 2008'de başlatılan "Güney Gaz Koridoru" girişiminde Azerbaycan'ın Şah Deniz sahasının 2. fazı ilk aşama gaz olarak belirlendi.

Bu kapsamda, Şah Deniz Sahası 2. Faz geliştirme, Güney Kafkasya Gaz Boru Hattının genişletilmesi (SCPX), Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi (TANAP) ve Trans Adriyatik Boru Hattı (TAP) projeleri hayata geçirildi.

Şah Deniz doğal gaz sahasında yüzde 28,8 oranındaki hissesiyle BP operatör konumundayken, TPAO yüzde 19, AzSD yüzde 10, NICO yüzde 10 ve SGC şirketi yüzde 6,7 paya sahip bulunuyor.

TANAP'ta ise Azerbaycan'dan Güney Gaz Koridoru Şirketi-SGC'nin yüzde 51, SOCAR Turkey Enerji AŞ'nin yüzde 7, BOTAŞ'ın yüzde 30 ve BP Pipelines (TANAP) Limited şirketinin yüzde 12 olmak üzere hisseleri bulunuyor.

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