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Ekonomi Türkiye'den dev şirket tamı tamına 600 işçi alımı yapacak! Başkan Erdoğan kararı açıkladı
Ekonomi

Türkiye'den dev şirket tamı tamına 600 işçi alımı yapacak! Başkan Erdoğan kararı açıkladı

Yeniakit Publisher
2023-07-04 00:28:00 - 2023-07-04 00:32:51
Türkiye'den dev şirket tamı tamına 600 işçi alımı yapacak! Başkan Erdoğan kararı açıkladı

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 600 işçi alımının 300'ünün ağustos ayında yapılacağını duyurdu: Türkiye'nin dev firması çok sayıda işçi alımı yapacak

KARDEMİR, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 1 Mayıs mesajında, Türkiye'nin ilk entegre ağır sanayi kuruluşu KARDEMİR'e alınacağını duyurduğu 600 işçiden 300'ünün işe başlama sürecine ilişkin internet sitesi üzerinden açıklama yaptı.

Fabrika bünyesinde istihdam edilmek üzere 300 mavi yaka personelin ağustos ayında işbaşı yaptırılacağı belirtilen açıklamada, alımların etap etap gerçekleşeceği ve yıl sonuna kadar 600 personelin şirkette işe alınmış olacağı kaydedildi.

Ağustos ayı itibariyle elektrik, makina ve genel işçi olmak üzere fabrikaya toplam 300 işçi istihdamı gerçekleşeceği aktarılan açıklamada, "İşçi statüsünde istihdam edilmek üzere 300 kişinin alınacağı başvurular, 3 Temmuz itibarıyla İŞKUR Karabük İl Müdürlüğü’ne yapılacak. Adayların, 23 Temmuz günü saat 23.59’a kadar başvuru işlemlerini yapmaları gerekiyor." ifadesi kullanıldı.

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