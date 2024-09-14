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Ekonomi Türkiye'den dev hamle! Kenevirle ilgili büyük adım!
Ekonomi

Türkiye'den dev hamle! Kenevirle ilgili büyük adım!

Yeniakit Publisher
2024-09-14 14:25:00 -
Türkiye'den dev hamle! Kenevirle ilgili büyük adım!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, 2019’daki konuşmasıyla üretimi gündeme gelen kenevir için beklenen tebliğ yeni yatırımların önünü açacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, 2019’daki konuşmasıyla üretimi gündeme gelen kenevir için beklenen tebliğ yeni yatırımların önünü açacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2019’da yaptığı konuşmada, “Bize dost görünen düşmanlar ülkemden kenevir üretimini aldı. Biz şimdi keneviri dışarıdan ithal ediyoruz. Burada kenevire dayalı yapılması gereken bazı şeyler varsa o ithal ürünlerle yapıyoruz. Ama şimdi yeniden bu alanda inşallah Tarım Bakanlığımız bir çalışmanın içerisine giriyor ve bu adımları atacağız. Yeniden bunu üreteceğiz." demişti.

Aradan geçen zaman içinde endüstriyel kenevir için tohum üretme çalışmaları yapıldı. 20 ilde kenevir üretimi için izinler verildi. Bugün otomobil kapılarından radyasyona karşı koruyuculara, inşaattan tekstile kadar birçok alanda kullanım imkanı olan kenevir için asıl beklenen adım geldi. Tüm dünyada 30 milyar dolarlık ticareti olan kenevirin 10 yıl içinde 300 milyar dolarlara çıkması söz konusu. Bunun nedeni de tıbbi kenevir ürünleri… Türkiye ilk etapta, endüstriyel kenevire izin verdi. Tıbbi kenevirden uyuşturucu üretimi mümkün olduğu için bu alan gerekli denetim mekanizması kurulana kadar kapalı kalmıştı. Şimdi tıbbi kenevir üretiminin de önü açıldı.

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) kenevirden ilaç etken maddesi üretmek isteyenlerin başvurularını almaya başladı.

İlaç etken maddesi üretimi amaçlı kenevir yetiştiriciliği yapmak isteyenler 1-31 Ekim tarihlerinde Toprak Mahsulleri Ofisine (TMO) başvurabilecek.

Tarım ve Orman Bakanlığınca hazırlanan "İlaç Etkin Maddesi Üretimi Amaçlı Kenevir Yetiştiriciliği ve Kontrolüne Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Bakanlıktan edinilen bilgiye göre, Türkiye'de Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun kapsamında lif, tohum, sap ve benzeri amaçlarla kenevir yetiştiriciliğine izin verilebiliyor.

İlaç etkin maddesi elde etmeye yönelik çiçek ve yaprak üretimi amaçlı kenevir yetiştiriciliği yapmak üzere geçen yıl nisanda Kanun'da yapılan değişiklik kapsamında söz konusu yönetmelik hazırlandı.

Yönetmelikle anılan amaç doğrultusunda kenevir yetiştiriciliğine Tarım ve Orman Bakanlığınca izin verilecek.

İlaç etkin maddesi üretimi amaçlı kenevir yetiştiriciliği yapmak isteyen gerçek ve tüzel kişilerin 1 Ekim-31 Ekim tarihlerinde TMO'ya başvuruda bulunmaları gerekiyor.
Başvuru esnasında üretim planı, yetiştiricilik yapılacak yerin konum bilgisi, tedarike ait protokol, alıcı firmanın iş deneyimini gösteren belge ve tesisin üretim yeri izin belgesi alacağına ilişkin taahhütnameyi içeren ayrıntılı proje dokümanı sunulacak.

Başvurusu olumlu sonuçlananlara Bakanlıkça ilaç etkin maddesi üretimi amaçlı kenevir yetiştiriciliği izin belgesi verilecek.

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