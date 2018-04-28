Türkiye'den dev hamle! Hızla yükseliyor

Türkiye son yıllarda savunmada yerliliğe öncelik verdi. Öyle ki, orduda yerli üretim teçhizat oranı yüzde 65’e çıktı. Şimdi ise yerli uçak gemisiyle yeni bir aşamaya geçiliyor. Üstelik TCG Anadolu ismi verilen bu gemi, diğer uçak gemilerinden oldukça farklı...

Türkiye, sadece kendi bölgesinde değil; Katar, Sudan ve Somali’de de asker bulunduruyor. Bir diğer deyişle, Ankara artık denizaşırı stratejiler geliştirmeye başladı. Şu anda Tuzla’da yapımı süren ‘Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi TCG Anadolu’ da bunun bir göstergesi...

SADECE BİR UÇAK GEMİSİ DEĞİL

TCG Anadolu, standart bir uçak gemisinden daha küçük. Ancak üzerindeki uçakların yanı sıra, bünyesinde tanklar, nakliye helikopterleri, çıkarma gemileri ve kamyonlar bulunuyor. Bu açıdan bakıldığında yüzen bir taburu andırıyor.

VİTRİN NİTELİĞİNDE

TCG Anadolu’nun askeri alanda olduğu kadar uluslararası ilişkilerde ve ekonomi için çeşitli avantajları bulunuyor.

Öncelikle böyle bir gemiyi yurt dışında imal ettirmek oldukça maliyetli. Yurt içinde üretildiği için hem daha ucuza geliyor, hem para yurt dışına çıkmıyor. Ayrıca bu projede çeşitli ürünler için yine yerli markalar tercih ediliyor. Böylece yerli yan sanayi de kazanıyor.

Öte yandan bu tür projeler bir anlamda vitrin niteliği taşıyor. Türkiye’nin gelişmiş askeri teçhizatlar üretmesi, diğer ülkelere savunma ürünlerinin satılmasında adeta referans oluyor.

Ayrıca gemi inşa edilirken yeni tecrübeler kazanılıyor. Böylece yeni teknoloji ürünlerinin üretilmesi için yol açılıyor.

BİR TEHDİT ORTADAN KALKIYOR

Yerli uçak gemisinin bir başka faydası ise uluslararası arenada ortaya çıkıyor. Silah üreten ülkeler, silah sattıkları ülkeleri ambargo ile tehdit edebiliyor. Bazen bu ambargolar uygulanıyor. Özellikle savaş zamanı mühimmat veya yedek parça temin edilemediğinde askeri alında büyük zorluklar yaşanıyor. Dolayısıyla uçak gemisi yerli üretildiğinde yedek parça temin edememe riski en aza indiriliyor.

İMTİYAZ KOPARMAK İSTEYENLERE KÖTÜ HABER

Uçak gemisinin Türkiye’ye denizaşırı operasyonlarda da avantaj sağlaması bekleniyor. Uçaklar günümüzün her ne kadar en etkili savaş araçlarından olsa da, inecek bir üs bulamadıklarında hiçbir işe yaramıyor. Uzak ülkelerde icra edilecek operasyonlarda da o bölgedeki üssü kullanabilmek için yorucu bir diplomasi gerekebiliyor. Hatta bazı üssü kullanılacak ülke bazı imtiyazlar bile koparabiliyor. Ancak uluslarası sularda yüzen bir üs, hem diplomasi hem de imtiyaz sorununu ortadan kaldırıyor.

TCG ANADOLUNUN ÖZELLİKLERİ

TCG Anadolu’nun özelliklerine bakmak gerekirse; gemi 232 metre uzunluk, 32 metre genişliğe sahip. Yüksekliği ise 58 metre...

TCG Anadolu'nun bin 410 metrekare tank, konteyner gibi ağır araçlar için ağır yük garajı bulunuyor. Gemide ayrıca bin 165 metrekare gemi havuzu, bin 880 metrekare hafif yük garajı, 6 iniş alanı ile bir uçuş rampasına sahip 5 bin 440 metrekare uçuş güvertesi, 900 metrekare hangar yer alıyor.

Gemi, ayrıca 6 adet F358, 4 adet Atak helikopteri, 8 adet orta yük nakliye helikopteri, 2 adet seahawk genel maksat helikopteri ve 2 adet insansız hava araçlık kapasiteye sahip bulunuyor.

DENİZE İNİŞ TARİHİ

İlk yerli uçak gemisi olan TCG Anadolu’nun 2019 yılı içerisinde suya indirilmesi planlanıyor.