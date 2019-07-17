0553 313 94 23

Türkiye’den Danone global yönetimine önemli atama

Danone Türkiye bünyesinde 2004 yılından bu yana görev yapan Gamze Çuhadaroğlu, Danone bitkisel bazlı ürünler global kıdemli başkan yardımcısı olarak Danone global yönetiminde görev alacak.

17 Temmuz 2019 Çarşamba 11:14
Türkiye’den Danone global yönetimine önemli atama

Danone Türkiye bünyesinde 2004 yılından bu yana görev yapan Gamze Çuhadaroğlu, Danone bitkisel bazlı ürünler global kıdemli başkan yardımcısı olarak Danone global yönetiminde görev alacak.



Danone Türkiye entegrasyonu genel müdürü görevine ek olarak, 2017 yılından bu yana Danone Su Türkiye genel müdürü görevini de yürüten Gamze Çuhadaroğlu, Danone bitkisel bazlı ürünler global kıdemli başkan yardımcısı olarak atandı. Yeni görevinde Paris genel merkezde görev yapacak olan Çuhadaroğlu, dünyanın önemli bitkisel bazlı gıda markaları Alpro, Silk ve Vega başta olmak üzere, bitkisel bazlı yoğurt, süt, peynir, kahve, dondurma ve tatlıları kapsayan ürün gamının global liderliğini üstlenecek.



Gamze Çuhadaroğlu kimdir?


Üniversite eğitimini Boğaziçi Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde tamamlayan Çuhadaroğlu, iş hayatına 1994 yılında başladı ve genel müdürlüğe uzanan kariyerine uluslararası şirketlerde devam etti. Danone ailesine 2004 yılında Nutricia anne bebek beslenmesi pazarlama direktörü olarak katılan Çuhadaroğlu, 2008 yılında Nutricia anne bebek beslenmesi Türkiye genel müdürü görevini üstlendi. Bu süreçte, 2013-2017 yılları arasında Türkiye ve Ortadoğu’dan sorumlu bölge başkanı olarak çalıştı. 2015 yılında mevcut görevinin yanı sıra Danone Türkiye entegrasyonu genel müdürü olarak atandı. Bunun yanı sıra, 2017 yılından bu yana Hayat Su ve Sırma şirketlerini bünyesinde barındıran Danone Su Türkiye’nin de genel müdürü olarak görev yaptı.


Çuhadaroğlu, uzun yıllardır kadın istihdamının artırılması konusunda liderlik ettiği ve sözcülüğünü üstlendiği çalışmalar aracılığıyla, toplumsal farkındalığın güçlenmesi konusunda da aktif olarak rol alıyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 11:14
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bakan Kasapoğlu önce gençlerle basketbol oynadı, ardından 10 bin pota müjdesi verdi
    1. Bakan Kasapoğlu önce gençlerle..
    2. Bu kafe doyururken eğitiyor
    3. Jandarmadan uyuşturucuya geçit yok
    4. Sakarya sahillerinde 47 günde 363 kişi..
    5. İran'dan Pompeo'ya "balistik füze"..
    6. Dilencinin üzerinden servet çıktı
    7. 27 yıl sonra Malkara’ya ilk kez kadın..
    8. Büyükşehir’den Varsak Yaylasına otobüs..
    9. Arpa balyası yüklü traktör devrildi, 1..
    10. Hisarcık’ta Kur’an-ı Kerim’i Güzel..
    11. Yarım asırdır 75 derecelik ateşin..
    12. Brezilya'daki polis operasyonları
    13. Türkiye’den Danone global yönetimine..
    14. Dereköy’de hayır yemeği
    15. Başkan Akağaç: Dumlupınar ilçemiz Türk..
    16. Kaymakam Okatan, fotoğrafçılığa merak..
    17. Altıntaş’ta kanalizasyon ve kilitli..
    18. TÜBİTAK, AR-GE personeli alacak
    19. Meteorolojiden sağanak uyarısı
    20. Başkan Sarıkurt Nusratiye Mahallesi..
    21. Diriliş'e veda eden Engin Altan..
    22. "Turizm Ajansı için alınacak turizm..
    23. İzmit’in Köylerinde tırpan çalışmaları..
    24. Bağ evine kumar baskını polis..
    25. 'Boşnaklara hakaret' davasında yeni..
    26. Tarım ÜFE haziranda yüzde 2,97 azaldı
    27. Uluslararası Urla Tiyatro Festivali..
    28. Antalya’da konut satışında yüzde..
    29. Sigarayı bırakma polikliniklerinden..
    30. Sivasspor'da Uğur ve Ali sağlık..
    İmamoğlu'ndan cumhurbaşkanı adaylığı sorusuna yanıt
    İmamoğlu'ndan cumhurbaşkanı adaylığı sorusuna yanıt
    ABD ve NATO'yu şok eden açıklama! S-500'ler sahaya iniyor
    ABD ve NATO'yu şok eden açıklama! S-500'ler sahaya iniyor
    Rusya'dan bomba iddia! Erdoğan NATO'dan çıkmaya hazır
    Rusya'dan bomba iddia! Erdoğan NATO'dan çıkmaya hazır
    Çavuşoğlu resti çekti: 4. gemi yolda
    Çavuşoğlu resti çekti: 4. gemi yolda
    Sıfır almıştı ama başına bela oldu! 'Ben yandım başkaları yanmasın...'
    Sıfır almıştı ama başına bela oldu! 'Ben yandım başkaları yanmasın...'

    Günün Karikatürü

    17 Temmuz 2019
    Şikayet et-çek yöntemiyle ayda 500 bin TL… ‘Alo güzel insan…’
    Şikayet et-çek yöntemiyle ayda 500 bin TL… ‘Alo güzel insan…’
    Rusya’dan Ankara’ya yaptırım kararı alan AB’ye sert tepki!
    Rusya’dan Ankara’ya yaptırım kararı alan AB’ye sert tepki!