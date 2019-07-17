Türkiye’den Danone global yönetimine önemli atama

Danone Türkiye bünyesinde 2004 yılından bu yana görev yapan Gamze Çuhadaroğlu, Danone bitkisel bazlı ürünler global kıdemli başkan yardımcısı olarak Danone global yönetiminde görev alacak.

Danone Türkiye entegrasyonu genel müdürü görevine ek olarak, 2017 yılından bu yana Danone Su Türkiye genel müdürü görevini de yürüten Gamze Çuhadaroğlu, Danone bitkisel bazlı ürünler global kıdemli başkan yardımcısı olarak atandı. Yeni görevinde Paris genel merkezde görev yapacak olan Çuhadaroğlu, dünyanın önemli bitkisel bazlı gıda markaları Alpro, Silk ve Vega başta olmak üzere, bitkisel bazlı yoğurt, süt, peynir, kahve, dondurma ve tatlıları kapsayan ürün gamının global liderliğini üstlenecek.

Gamze Çuhadaroğlu kimdir?

Üniversite eğitimini Boğaziçi Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde tamamlayan Çuhadaroğlu, iş hayatına 1994 yılında başladı ve genel müdürlüğe uzanan kariyerine uluslararası şirketlerde devam etti. Danone ailesine 2004 yılında Nutricia anne bebek beslenmesi pazarlama direktörü olarak katılan Çuhadaroğlu, 2008 yılında Nutricia anne bebek beslenmesi Türkiye genel müdürü görevini üstlendi. Bu süreçte, 2013-2017 yılları arasında Türkiye ve Ortadoğu’dan sorumlu bölge başkanı olarak çalıştı. 2015 yılında mevcut görevinin yanı sıra Danone Türkiye entegrasyonu genel müdürü olarak atandı. Bunun yanı sıra, 2017 yılından bu yana Hayat Su ve Sırma şirketlerini bünyesinde barındıran Danone Su Türkiye’nin de genel müdürü olarak görev yaptı.

Çuhadaroğlu, uzun yıllardır kadın istihdamının artırılması konusunda liderlik ettiği ve sözcülüğünü üstlendiği çalışmalar aracılığıyla, toplumsal farkındalığın güçlenmesi konusunda da aktif olarak rol alıyor.