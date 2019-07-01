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Türkiye'den çok sert Libya açıklaması! 'Derhal serbest bırakın'

Ak Parti sözcüsü Ömer Çelik Libya'da Hafter'in silahlı milisleri tarafından esir alınan 6 Türk vatandaşı için açıklama yaptı.

01 Temmuz 2019 Pazartesi 08:50
Türkiye'den çok sert Libya açıklaması! 'Derhal serbest bırakın'

Ak Parti sözcüsü Ömer ÇelikLibya'da Hafter'in silahlı milisleri tarafından esir alınan 6 Türk vatandaşı için açıklama yaptı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Libya'daki Hafter güçlerinin 6 Türk vatandaşını tutukladığını duyurmasıyla ilgili "6 vatandaşımızı haydutça bir tavırla tutukladılar. Vatandaşlarımızdan derhal serbest bırakılmasını istiyoruz" dedi.

AK Parti Sözcüsü Çelik, Libya'daki Hafter güçlerinden gelen açıklamalar üzerine yaşanan gerilime ilişkin açıklamalarda bulundu. Twitter'dan bir paylaşım yapan Çelik, "Türkiye Libya halkının kardeşidir. Libya için her zaman barış ve huzur diledik. Geleceğinin huzur ve barış içinde olmasını diliyoruz. Libya’da kanunsuzluğa karşı çıktık ve çıkıyoruz" dedi.

Çelik, Libya'da 6 Türk vatandaşının tutuklanmasını 'haydutça bir tavır' olarak değerlendirirken açıklamanın devamında şu ifadelere yer verdi;

"Hafter’in Libya’daki milisleri kanunsuz hareketlerine vahim bir şekilde devam ediyor. 6 vatandaşımızı haydutça bir tavırla tutukladılar. Vatandaşlarımızdan derhal serbest bırakılmasını istiyoruz."

Türkiye Libya halkının kardeşidir. Libya için her zaman barış ve huzur diledik. Geleceğinin huzur ve barış içinde olmasını diliyoruz. Libya’da kanunsuzluğa karşı çıktık ve çıkıyoruz.

Ömer Çelik (@omerrcelik) 1 Temmuz 2019

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Haber Tarihi: 01 Temmuz 2019 Pazartesi 08:50
  1. Ak Parti sözcüsü Ömer Çelik
  2. Libya
  3. Hafter
  4. Türk vatandaşı

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