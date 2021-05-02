  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Terör örgütü PKK/YPG'den alçak saldırı
Kuzey Kore'den ABD'ye sert tepki
NASA ve SpaceX astronotları Dünya’ya rekorla döndü
4 ilde sessizlik
Gündem Türkiye'den çok önemli PCR testi kararı! Resmen duyuruldu
Gündem

Türkiye'den çok önemli PCR testi kararı! Resmen duyuruldu

Koronavirüs ile mücadele kapsamında PCR testi, 15 Mayıs itibariyle aralarında İngiltere, Ukrayna ve Çin'in de bulunduğu 15 ülkeden gelen yolculardan istenmeyecek.

Yeniakit Publisher
2021-05-02 14:33:00 -
Türkiye'den çok önemli PCR testi kararı! Resmen duyuruldu

Yurt dışından Türkiye'ye gelen yolculara, uçuşlardan 72 saat önce aldıkları PCR testini ibraz etme zorunluluğu bulunuyor.

Alınan yeni kararla birlikte 15 ülkeden gelen yolculardan PCR testi talep edilmeyecek.

Türk Hava Yolları'nın resmi internet sitesinde yer alan 'Türkiye'ye Seyahat' başlıklı bölümde yer alan açıklamada, "15 Mayıs 2021 tarihinden itibaren Hong Kong Özerk Bölgesi ile Çin, Tayvan, Vietnam, Avustralya, Yeni Zelanda, Singapur, Tayland, Güney Kore, İsrail, Japonya, Birleşik Krallık, Letonya, Lüksemburg, Ukrayna ve Estonya’dan Türkiye’ye gelen kişilerin Türkiye'ye girişlerinde PCR testi talep edilmeyecektir" denildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
ABD'de başörtüsü kararı
Dünya

ABD'de başörtüsü kararı

ABD’nin en küçük eyaletlerinden biri olan New Jersey'ye bağlı Newark şehrinde Müslüman kadın polislerin başörtüsüyle görev yapabilecekleri a..
Gelecek’te içki rezaleti
Siyaset

Gelecek’te içki rezaleti

Kumar, uyuşturucu ve toplu istifalarla sarsılan Gelecek Partisi’nde, bu defa ramazan ayında alkol rezaleti yaşandı.
Akşener 24 Haziran hezimetini anlattı
Gündem

Akşener 24 Haziran hezimetini anlattı

Canlı yayında açıklamalarda bulunan İP Genel Başkanı Meral Akşener Cumhurbaşkanlığı seçimlerini neden kaybettiklerini açıkladı...

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay