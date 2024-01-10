Türkiye'den çok konuşulacak Rusya kararı! 47 ülke imzaladı, Ankara imzalamadı

Kuzey Kore'nin Rusya'ya silah tedarik ettiği iddiaları bugün BM Güvenlik Konseyi toplantısında ele alınacak. Bu toplantı öncesinde ABD, Avrupa Birliği, İngiltere, Avustralya, Kanada, Almanya dahil 47 ülkenin dışişleri bakanları, Rusya'nın Kuzey Kore'den Ukrayna'ya karşı balistik füze kullandığı iddiasıyla özel bir bildiri kabul etti. Reuters'in aktardığına göre ortak açıklamada, "Bu tür bir işbirliğinin Avrupa, Kore Yarımadası, Hint-Pasifik bölgesi ve daha geniş anlamda dünya için güvenlik açısından yaratacağı sonuçlardan derin endişe duyuyoruz" denildi. Açıklamada, Rusya'nın 30 Aralık ve 2 Ocak'ta Ukrayna'yı vurmak için Kuzey Kore füzelerini kullandığı iddia edildi. Reuters, Kuzey Kore'nin nükleer silahları test ettiği 2006'dan sonra BM Güvenlik Konseyi tarafından kabul edilen yaptırımlara maruz kaldığını hatırlatıyor. Bu yaptırımlar özellikle Kuzey Kore ile silah ticaretini yasaklıyor.



ABD Dışişleri, bildiriya imza koyan ülkelerin listesini web sitesinden duyurdu. Listede Türkiye, Macaristan, Slovakya dahil çoğu ülke bulunmuyor. İmza koyan ülkeler şunlar:



Arnavutluk, Andorra, Arjantin, Avustralya, Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Kanada, Hırvatistan, Kıbrıs, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Gürcistan, Almanya, Yunanistan, Guatemala, İzlanda, İrlanda, İsrail, İtalya, Japonya, Letonya, Lihtenştayn, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Moldova, Monako, Karadağ, Hollanda, Yeni Zelanda, Kuzey Makedonya, Norveç, Palau, Polonya, Portekiz, Günye Kore Cumhuriyeti, Romanya, San Marino, Slovenya, İspanya, İsveç, Ukrayna, Birleşik Krallık, Avrupa Birliği Yüksek Temsilcisi ve Amerika Birleşik Devletleri.

KAYNAK: TURKRUS

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