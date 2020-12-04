Türkiye’den Çin’e ilk tren yola çıkıyor

İhraç treni Türkiye-Çin parkurunda uzun bir güzergâh izleyecek. Türkiye içinde İstanbul (Marmaray)- Köseköy-AnkaraSivas-Kars hattını takip edecek, Ahılkelek İstasyonu’ndan yurt dışına çıkış yapacak. Yurt dışı parkurunda ise sırasıyla Gürcistan-Azerbaycan-Hazar Denizi Geçişi-Kazakistan ve Çin’in Xi’an şehrinde yolculuğu son bulacak tren, toplamda 42 konteyner içinde beyaz eşya (buzdolabı) taşıyacak. TCDD Taşımacılık AŞ ve resmi ‘forwarder firması’ olan Pasifik Eurasia ortaklığıyla ilerletilecek ihracat treni, toplamda 8 bin 693 kilometre yol kat edecek ve 2 kıta, 2 deniz ile 5 ülke geçerek yükünü Çin’e 12 günde ulaştıracak