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Ekonomi Türkiye'den Çin'e ilk ihracat treni yarın yola çıkacak
Ekonomi

Türkiye'den Çin'e ilk ihracat treni yarın yola çıkacak

İstabul'dan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, tarafından uğurlanacak tren toplam 8 bin 693 kilometre yol kat ederek, Marmaray, BTK Demiryolu Hattı üzerinden gidecek.

Yeniakit Publisher
2020-12-03 14:10:00 -
Türkiye'den Çin'e ilk ihracat treni yarın yola çıkacak

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Taşımacılığı AŞ'den yapılan açıklamaya göre, transit trenlerin yanı sıra Çin'den Avrupa'ya ulaşan transit trenler Kasım 2019'da Çin ve Türkiye ile Avrupa hattında toplam 10 blok tren başarıyla işletildi. Türkiye'den Çin'e ihraç edilen ilk yük taşıyan trenler yarın İstanbul'dan hareket edecek.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Marmaray'dan yarın geçmesi planlanan treni Kazlıçeşme İstasyonu'nda saat 14: 00'te uğurlayacak.

Türkiye ve Çin'deki demiryolu hatları uzun bir yol izleyecek. Türkiye'de İstanbul (Marmaray) -Köseköy-Ankara-Sivas-Kars demiryolu hattı izleyecek, Ahilkelek İstasyonu'ndan yurt dışı çıkış yapacak.

Uluslararası yolda Gürcistan-Azerbaycan-Hazar Denizi Geçişi-Kazakistan ve Çin'deki Xi'an'daki yolculuğunu sonlandıracak tren, toplam 42 konteynerde beyaz eşya (buzdolabı) taşıyacak.

TCDD Taşımacılık A.Ş. ve resmi "forwarder şirketi" Pacific Eurasia işbirliğinde geliştirilecek tren, toplamda 8 bin 693 kilometre yol kat edecek, 2 kıta, 2 deniz ve 5 ülkeyi geçerek kargosunu 12 günde Çin'e ulaştıracak.

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