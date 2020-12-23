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Ekonomi Türkiye'den Çin'e gidecek ikinci blok ihracat treni Kars'tan Gürcistan'a uğurlandı
Ekonomi

Türkiye'den Çin'e gidecek ikinci blok ihracat treni Kars'tan Gürcistan'a uğurlandı

Yeniakit Publisher
2020-12-23 12:47:42 -
Türkiye'den Çin'e gidecek ikinci blok ihracat treni Kars'tan Gürcistan'a uğurlandı

KARS (AA) - Türkiye'den Çin'e ihracat yükü taşıyan ikinci blok ihracat treni, Kars'tan Gürcistan'a uğurlandı.

Tekirdağ Çerkezköy'den yola çıkan ve 42 konteyner ihracat yükü taşıyan tren, Kars'a ulaştı. Ankara-Sivas-Erzurum güzergahını izleyerek kente gelen ihracat treni, buradaki gümrük işlemlerinin ardından Gürcistan'ın Ahılkelek kentine doğru yola çıktı.

Trenin yurt dışı parkuru sırasıyla Gürcistan-Azerbaycan-Hazar Denizi geçişi-Kazakistan ve Çin'in Xi'an şehri şeklinde gerçekleşecek.

TCDD Taşımacılık AŞ ve Pasifik Eurasia iş birliğiyle ilerleyen tren, 2 kıta, 2 deniz ve 5 ülke geçerek yükünü 12 günde Çin'e ulaştıracak.

Tren, Türkiye'de 2 bin 323 kilometre, Gürcistan'da 220 kilometre, Azerbaycan'da 430 kilometre, Hazar Denizi'nde 420 kilometre, Kazakistan'da 3 bin 200 kilometre ve Çin'de 2 bin 100 kilometre olmak üzere toplamda 8 bin 693 kilometre yol alacak.

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