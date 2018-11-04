0553 313 94 23
impression

Türkiye’den Çin’e çıkarma

Türkiye, İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) tarafından milli katılım organizasyonu ile düzenlenecek olan China International Import Expo fuarına katılıyor.

04 Kasım 2018 Pazar 10:21
Türkiye’den Çin’e çıkarma

Türkiye, 5-10 Kasım 2018 tarihlerinde Çin’de gerçekleşecek China International Import Expo fuarına katılıyor. İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) tarafından milli katılım organizasyonu ile düzenlenecek fuar, önemli görüşmelere sahne olacak.

"Türkiye ile Çin arasında ticaret hacminin büyümesine destek olacak"

Türk Hava Yolları ve Vestel’in de aralarında bulunduğu 38 global firmanın katılacağı China International Import Expo’dan umutlu olduklarını belirten İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, “Bu yıl ilki gerçekleştirilen Çin Uluslararası İthalat Fuarı’nda birliğimizin öncülüğünde Türkiye milli katılım organizasyonunu üstleniyoruz. Fuarın Türkiye ile Çin arasındaki ticaret hacminin büyümesine destek olacağına inanıyoruz” dedi.

Haber Tarihi: 04 Kasım 2018 Pazar 10:21
  1. China International Import Expo
  2. İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB)
  3. Türk Hava Yolları
  4. Vestel
  5. İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Elektrikli süpürgenin fişini çekerken akıma kapılıp can verdi
    1. Elektrikli süpürgenin fişini çekerken..
    2. Jailson, olaylı derbi sonrası konuştu!..
    3. Altın hesapları 40 milyar liraya dayandı
    4. İhracatçılara pasaport kolaylığı
    5. Akhisarspor fırsatı kaçırdı! 1-1
    6. Sanayiciye bedelsiz arsa tahsisinden..
    7. Milli İHA'larda yerli haberleşme..
    8. Bakandan "haksız fiyat artışı"..
    9. Eren Derdiyok'un fişi çekildi!
    10. Vassel Ankaragücü için geldi!
    11. Cumhurbaşkanlığı adaylığını Muharrem..
    12. Filipinler’de 6.0 şiddetinde deprem..
    13. Felahetpişe: Kaşıkçı olayında Türkiye..
    14. Ahmet Hakan'dan Ahmet Kural'a: Goygoyu..
    15. Pereira şampiyonluğa gidiyor!
    16. Avcı: Bizde 20-25 gol atan çıkmaz!
    17. Saadet Partisi belediye başkanı..
    18. Diriliş Ertuğrul yeni sezon ne zaman..
    19. Maratonda koşan keçiye madalya verildi
    20. Verilen yemekleri yemeden yavrularına..
    Erdoğan Rezaleti açıkladı! 'Yüzlerce mescidi kapatıp ahır yaptılar'
    Erdoğan Rezaleti açıkladı! 'Yüzlerce mescidi kapatıp ahır yaptılar'
    Yunan kıyafeti giyen büyükelçi geri çağrıldı
    Yunan kıyafeti giyen büyükelçi geri çağrıldı
    Erdoğan'dan, Mine G. Kırıkkanat'a unutamayacağı cevap
    Erdoğan'dan, Mine G. Kırıkkanat'a unutamayacağı cevap
    Komşudan yerli savaş uçağı açıklaması
    Komşudan yerli savaş uçağı açıklaması
    Hacettepe’de sapkın derse soruşturma
    Hacettepe’de sapkın derse soruşturma

    Günün Karikatürü

    3 Kasım 2018
    Türkiye'den dev hamle! Teröristlerin akıllarını alacak
    Türkiye'den dev hamle! Teröristlerin akıllarını alacak
    Ünlü isme bıçaklı saldırı! Hayatını kaybetti
    Ünlü isme bıçaklı saldırı! Hayatını kaybetti