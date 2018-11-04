Türkiye’den Çin’e çıkarma

Türkiye, 5-10 Kasım 2018 tarihlerinde Çin’de gerçekleşecek China International Import Expo fuarına katılıyor. İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) tarafından milli katılım organizasyonu ile düzenlenecek fuar, önemli görüşmelere sahne olacak.

"Türkiye ile Çin arasında ticaret hacminin büyümesine destek olacak"

Türk Hava Yolları ve Vestel’in de aralarında bulunduğu 38 global firmanın katılacağı China International Import Expo’dan umutlu olduklarını belirten İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, “Bu yıl ilki gerçekleştirilen Çin Uluslararası İthalat Fuarı’nda birliğimizin öncülüğünde Türkiye milli katılım organizasyonunu üstleniyoruz. Fuarın Türkiye ile Çin arasındaki ticaret hacminin büyümesine destek olacağına inanıyoruz” dedi.