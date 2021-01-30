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Gündem Türkiye'den Çin ve Rusya'ya giden ihracat treni Kayseri'de
Gündem

Türkiye'den Çin ve Rusya'ya giden ihracat treni Kayseri'de

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun katılımıyla Ankara'dan uğurlanan, Çin’e ve ilk kez Rusya'ya gidecek olan bor yüklü ilk blok ihracat treni Kayseri'ye ulaştı.

Yeniakit Publisher
2021-01-30 03:10:00 -
Türkiye'den Çin ve Rusya'ya giden ihracat treni Kayseri'de

Türkiye’den Çin’e ve ilk kez Rusya'ya gidecek olan bor yüklü ilk blok ihracat treni Kayseri'ye ulaştı.

İlk blok ihracat treni Kayseri'ye ulaştı

Ankara Gar'ından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun katılımıyla uğurlanan, Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı üzerinden Çin'e yapılan Bor ihracatındaki ilk treni ve Türkiye ile Rusya Federasyonu’nun başkenti Moskova arasında işletilecek ilk blok ihracat treni Kayseri'ye ulaştı.

Kayseri Tren Garı'nda bir süre mola veren trenler, daha sonra istasyondan ayrıldı.

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