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Aktüel

Türkiye'den Cezayir'e tıbbi ekipman yardımı

Yeniakit Publisher
2020-07-25 17:05:37 -
Türkiye'den Cezayir'e tıbbi ekipman yardımı

CEZAYİR (AA) - Türkiye, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelesine destek olmak için Cezayir'e tıbbi ekipman yardımında bulundu.

Başkent Cezayir'deki Merkez Eczanesinde düzenlenen teslim töreninde, Cezayir Sağlık Bakanı Abdurrahman Buzeyd ve Türkiye'nin Cezayir Büyükelçisi Mahinur Özdemir Göktaş hazır bulundu.

Törende konuşan Bakanı Buzeyd, gelen yardımı en kısa zamanda hastanelere dağıtmaya başlayacaklarını belirterek, hastanelerin tıbbi malzeme ihtiyacının giderilmesi için Türkiye ile en kısa zamanda bir anlaşma da imzalamayı istediklerini söyledi.

Büyükelçi Göktaş da ekipman yardımının ABD'den sonra sadece Cezayir'e yapıldığını belirterek, "Bu, kardeş ülke olarak Cezayir'in kalbimizde ne kadar önemli bir yerde durduğunu, aynı yolda yürüdüğümüzü ve ortak bir tarihimiz olduğunu gösteriyor." diye konuştu.

Yardım 25 yapay solunum cihazı ile 2 PCR cihazının da içinde olduğu 8 tonluk tıbbi ekipman içeriyor.

Türkiye, daha önce de Cezayir'de Kovid-19'la mücadele için tıbbi yardımda bulunmuştu.


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