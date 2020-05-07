  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Türkiye'den Cezayir'e Kovid-19 yardımı

Yeniakit Publisher
2020-05-07 15:29:48 -
Türkiye'den Cezayir'e Kovid-19 yardımı

ANKARA (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında Cezayir ve Oran şehirlerindeki sağlık çalışanlarına 30 bin cerrahi maske yardımı yaptı.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, maskeler Cezayir Sağlık Bakanlığı Cezayir Hastaneleri Merkezi Eczanesi'ne teslim edildi.

Teslim edilen 30 bin cerrahi maske Cezayir ve Oran şehirlerindeki sağlık çalışanlarına dağıtılacak.

Maske ve koruyucu giysi bulmakta sıkıntı yaşanan ülkede, yetkililer TİKA'ya ve Türkiye'ye desteği için teşekkür etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Fiat Linea
Satılık 2013 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı