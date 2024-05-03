Türkiye'den Bulgaristan'a giden limonlarda yasaklı madde tespit edildi: Tonlarca limon geri gitti! Bakanlık duyurdu

Yasaklı madde nedeniyle tonlarca limon geri gönderilmişti... Bakanlık soruşturma başlattı

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, yasaklı madde kullanıldığı gerekçesi ile ihraç edildiği Bulgaristan'dan Türkiye'ye geri gönderilen limonlarla ilgili, üretici ve ihracatçı firmalar hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından bazı haber sitelerinde yer alan Avrupa Birliği'ne (AB) ihraç edilip çeşitli nedenlerde geri gönderilen gıda ürünleri ile ilgili haberlere ilişkin açıklama yapıldı. AB üye ülkelerinin yaptığı resmi kontroller sonucunda tespit edilen olumsuzlukların, Gıda ve Yemde Hızlı Alarm Sistemi (RASFF) üzerinden ilan edildiği belirtilerek, "Sistem erişime açık olup herkes tarafından görülebilmektedir. Ülkemiz itibarının ve Türk mali imajının korunması, güvenilir ürünlerin piyasaya sunulması ve ihraç edilmesi için RASFF bildirimleri tarafımızca ivedilikle incelenmekte ve hata kaynağının tespitine yönelik resmi kontroller başlatılmaktadır. Bildirim alan üretici/ihracatçı ve bildirime konu ürünlere yönelik resmi kontroller yapılmakta, tedbirler alınmakta, ihracatçı firmalara 1 yıl süre ile yüzde 100 analiz sıklığı uygulanmaktadır. Son günlerde haberlere konu olan, RASFF bildirimlerinde tespit edildiği belirtilen; Chlorpyrifos-ethyl aktif maddesinin 21 Mayıs 2020 tarihinde, Propiconazole aktif maddesinin 31 Aralık 2020 tarihinde, Chlorpyrifos-methyl aktif maddesinin de 31 Aralık 2021 tarihinde; AB'de alınan kararlar, çevre ve insan sağlığı dikkate alınarak ülkemizdeki kullanımları sonlandırılmıştır" denildi.

Ayrıca, AB uyum çerçevesinde çevre ve insan sağlığı açısından olumsuz etkileri tespit edilen 223 aktif maddenin daha Türkiye'de yasaklandığı kaydedilerek, "Belirtilen tarihlerden sonra yasaklı aktif maddeleri içeren bitki koruma ürünlerinin üretimine ve ithalatına izin verilmemektedir. Mevzuata aykırı hareket eden bütün kişi ve firmalara olduğu gibi, son olarak haberlere konu olan, Bulgaristan'dan dönen ve yasaklı madde kullandığı tespit edilen limonlarla ilgili de üretici ve ihracatçı firmalarla ilgili soruşturma başlatılmıştır. Bitki koruma ürünlerinin kaçak/tavsiye dışı kullanımının önlenebilmesi amacıyla kolluk kuvvetleri ile iş birliği yapılarak, ilaç üreticileri, dağıtıcıları, bayileri ve çiftçiler denetlenmektedir. Çiftçiler ve üreticiler tarafından yasaklı veya tavsiye dışı aktif maddeli bitki koruma ürünlerinin kullanımının engellenmesi amacıyla hasat öncesi pestisit denetimi yapılmaktadır. Denetimlerde pestisit kullanımına alternatif yöntemlerden biyolojik ve biyoteknik mücadele yöntemlerinin kullanılması teşvik edilmekte ve maddi olarak da desteklenmektedir" ifadelerine yer verildi.

'RESMİ KONTROLLER ARALIKSIZ DEVAM ETMEKTEDİR'

Türkiye'de yetiştirilen ürünlerin tarladan çatala gelene kadar bütün süreçlerde pestisit kontrollerinin aralıksız gerçekleştirildiği vurgulanan açıklamanın devamında şöyle denildi:

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"Yetiştirilen ürünlerin ülkemiz mevzuatına uygun olmadığı tespit edilen ürünler nedeniyle, gıda işletmesine ve birincil üreticiye 5996 sayılı Kanun'a uygun yasal işlem uygulanmaktadır. Uygunsuz ürünlerin tüketime sunulmasına izin verilmemekte, ürünler imha edilmektedir. RASFF'a konu olan veya herhangi bir nedenle ülkemize geri dönen tüm gıda ve yem ürünleri, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunumuz ve yönetmeliklerimiz gereği yüzde 100 analize alınarak resmi kontrole tabi tutulmakta olup, analiz sonucu ülkemiz mevzuatına uygun olmayan ürünlerin girişine katiyen izin verilmemektedir. Bu tür haberler, ülkemizin uluslararası itibarını zedelemekte ve ihracatını da riskli hale getirmektedir. Halkımızın sağlıklı gıdaya erişebilmesi için resmi kontrollerimiz aralıksız devam etmektedir."