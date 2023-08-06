Türkiye'den bu bölge arkeolojik keşif alanı olma özelliği taşıyor! Dünyaca ünlü unutulan yerli hazine: Akın başladı

Ankara'nın derinliklerinde unutulmuş bir hazine olan Mahkemeağcin Yeraltı Şehri, keşfedilmeyi bekliyor

Ankara tarihi yapıları, anıtları ve müzeleriyle ünlü olan, keşfedilmeyi bekleyen yerleriyle ünlü bir şehir olarak öne çıkıyor. Ankara'nın derinliklerinde ise bir zamanlar unutulmuş bir hazineli yeraltı şehri yatıyor: Mahkemeağcin Yeraltı Şehri.

İlçeye 18 km. uzakta ve Çeltikçi yolu üzerinde eski bir yerleşim yeri olan Mahkeme Ağacin Köyü, doğanın kucağına gizlenmiş gibi duruyor. Ancak bu doğal güzelliklerin altında yatan sırlar, binlerce yıl öncesine kadar uzanan tarihi bir hazineyi barındırıyor.

Mahkeme Ağacin köyünün yakın çevresinde kültürel jeosit (mağara, yerleşim yeri, kilise vb. yerler) bulunuyor. Bunlar harabe, ören yeri, şapka tepe vb. şeklinde adlandırılıyor.

FARKLI MEDENİYETLERE EV SAHİPLİĞİ YAPMIŞ EŞSİZ NOKTA

Mahkemeağcin Yeraltı Şehri, bir yeraltı yerleşimi olarak bilinen ve antik çağlardan itibaren farklı medeniyetler tarafından kullanılmış olan benzersiz bir yapıya sahip. Yeraltı şehrinin tamamı, doğal taşlarla oyulmuş, derin ve geniş galerilerden oluşuyor.

Tarihçilere göre, Mahkemeağcin Yeraltı Şehri'nin ilk yapıldığı dönem hakkında net bir bilgi olmamakla birlikte, Hititler ve Frigler döneminden kalma olduğu tahmin ediliyor. Daha sonra Roma ve Bizans dönemlerinde de kullanıldığına dair arkeolojik bulgular mevcut. Ancak yeraltı şehrinin en yaygın kullanımı, Orta çağ döneminde olmuş. Selçuklu ve Osmanlı İmparatorluğu zamanlarında da kullanılmış olan bu yeraltı şehri, stratejik önemi ve korunaklı yapısıyla dönemin savaşlarından ve saldırılardan korunmak için önemli bir sığınak görevi görmüş.

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YER ALTI ŞEHRİ HALA KEŞFEDİLMEYİ BEKLİYOR

Mahkemeağcin Yeraltı Şehri'nin bugünkü adı ise çevresinde bulunan bir köyden gelmekte. Halk arasında "Mehmetçik" olarak bilinen bir köy, yeraltı şehrinin adını Mahkemeağcin olarak değiştirmiştir. Ancak bu yeraltı şehrinin ne kadar geniş ve derin olduğu hala tam olarak keşfedilmemiş durumda. Yer altı şehrinin ortaya çıkarılması için hazırlanan projeye Anadolu Medeniyetler Müzesi, Ankara Üniversitesi ve Kızılcahamam Kaymakamlığı birlikte çalışma yürütüyor.

Mahkemeağcin Yeraltı Şehri, bugün yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken bir arkeolojik keşif alanı olma özelliğini taşıyor. Ziyaretçiler, yeraltındaki bu mistik şehre adım attıklarında, tarihin derinliklerinde bir yolculuğa çıkıyorlar. Mahkemeağcin Yeraltı Şehri, Ankara'nın unutulmuş ve gizli hazinelerinden biri olarak, ziyaretçilerine tarih ve doğanın büyülü uyumunu sunuyor.

Unutulmuş bir hazine olan Mahkemeağcin Yeraltı Şehri, zengin tarihi ve gizemli atmosferiyle, her tarih meraklısı ve doğa sever için keşfedilmeyi bekleyen bir cevherdir. Yapılan çalışmalar ve desteklerle bu muhteşem yapı, gelecek nesiller için de korunacak ve yaşatılacak bir tarih mirası olmaya devam edecektir.

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