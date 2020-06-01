Türkiye'den Brezilya'ya 200 adet yerli solunum cihazı

Dünyayı esir alan koronavirüs salgını sürecinde en stratejik ürünlerden biri olan solunum cihazını 2 hafta gibi kısa bir sürede üretip banttan indiren Türkiye, tüm dünyaya nefes vermeye devam ediyor. Biosys, Arçelik, Baykar ve ASELSAN imzalı yerli ve milli solunum cihazının kısa sürede bin adetten fazla ihracı yapıldı. Son olarak Brezilya da yerli solunum cihazından 200 adet satın aldı.