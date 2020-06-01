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Gündem

Türkiye'den Brezilya'ya 200 adet yerli solunum cihazı

Dünyayı esir alan koronavirüs salgını sürecinde en stratejik ürünlerden biri olan solunum cihazını 2 hafta gibi kısa bir sürede üretip banttan indiren Türkiye, tüm dünyaya nefes vermeye devam ediyor. Biosys, Arçelik, Baykar ve ASELSAN imzalı yerli ve milli solunum cihazının kısa sürede bin adetten fazla ihracı yapıldı. Son olarak Brezilya da yerli solunum cihazından 200 adet satın aldı.

Yeniakit Publisher
2020-06-01 15:23:00 -
Türkiye'den Brezilya'ya 200 adet yerli solunum cihazı

Türk devlerinin bir araya gelerek kısa sürede seri üretime geçirdiği yerli solunum cihazının ihracatı tüm hızıyla sürüyor. Salgın döneminde tüm dünyanın peşinde koştuğu solunum cihazından Brezilya da 200 tane satın aldı.

İhraç edilen 200 adet cihaz Sao Paolo'ya ulaştı. Yüzde 100 yerli mühendislikle geliştirilen ve koronavirüs tedavisinde hastalara umut olan cihazın ihracına devam edilecek.

Haziran ayında Brezilya'ya bin 500 adet daha solunum cihazı teslim edilmesi bekleniyor.

 

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