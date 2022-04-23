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Gündem Türkiye'den Bosna-Hersek'e 'geçmiş olsun' mesajı
Gündem

Türkiye'den Bosna-Hersek'e 'geçmiş olsun' mesajı

Bosna-Hersek’te meydana gelen 5.7 büyüklüğündeki deprem nedeniyle Dışişleri Bakanlığından 'geçmiş olsun' mesajı yayımlandı. Açıklamada "Türkiye her zaman Bosna-Hersek halkının yanında olmaya devam edecektir" denildi.

Yeniakit Publisher
2022-04-23 15:21:00 -
Türkiye'den Bosna-Hersek'e 'geçmiş olsun' mesajı

Dışişleri Bakanlığı'nca Bosna-Hersek’in Stolac şehrinde meydana gelen 5.7 büyüklüğündeki deprem nedeniyle 'geçmiş olsun' mesajı yayımlandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Bosna-Hersek'in Stolac şehrinde dün gece 5,7 şiddetinde bir deprem meydana geldiği, ilk belirlemelere göre 1 kişinin hayatını kaybettiği ve maddi zarar meydana geldiği derin üzüntüyle öğrenilmiştir. Dost ve kardeş Bosna-Hersek halkının acısını paylaşıyor; başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. Felaket zamanlarında uluslararası iş birliğinin öneminin bilinciyle, Bosna-Hersek halkına her türlü desteği sağlamaya hazır olduğumuz bildirilmiştir. Türkiye her zaman Bosna-Hersek halkının yanında olmaya devam edecektir" denildi.

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