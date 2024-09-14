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Ekonomi Türkiye'den bor hamlesi: Tonu 35 bin dolar
Ekonomi

Türkiye'den bor hamlesi: Tonu 35 bin dolar

Yeniakit Publisher
2024-09-14 15:43:00 -
Türkiye'den bor hamlesi: Tonu 35 bin dolar

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar duyurdu. Bayraktar , "Boru, Bor karbüre dönüştürdüğümüzde değeri artık tonu 500, 600, 700 dolar değil, 20 bin doların, 30 bin doların, 35 bin doların üzerine çıkabilecek.' dedi.

Bayraktar, AK Parti Balıkesir İl Başkanlığı'nı ziyaretinde yaptığı konuşmada, "Türkiye Buluşmaları" etkinlikleri kapsamında Balıkesir'e geldiklerini söyledi.

Balıkesir'in Türkiye'nin enerjisine enerji katan önemli şehirlerden olduğunu belirten Bayraktar, enerjide dışa bağımlılığını azaltacak adımları kararlılıkla atmaya devam ettiklerini vurguladı.

Bayraktar, yerli ve yenilenebilir kaynakları en hızlı şekilde ekonomiye kazandırma hedefiyle çalıştıklarını dile getirerek, "Bu anlamda Balıkesir çok çok önemli bir ilimiz, hemen her yerde 1500 megavata yakın kurulu rüzgar kapasitesine sahip bir ilimiz. Onun dışında Bandırma'daki doğal gaz çevrim santralimiz de yaklaşık 3 bin 500 megavatlık bir kurulu güce sahip. Yani Türkiye'nin enerjisinin yaklaşık yüzde 3,5'i Balıkesir'de kurulu güç olarak bulunmakta." ifadesini kullandı.

Petrol ve doğal gaz rezervlerine değinen Bayraktar, şöyle konuştu: "Gabar'da Türkiye'nin en kaliteli petrolünü, en yüksek miktarda bugün itibariyle günde 47 bin varili aşmış bir şekilde üretiyoruz. Geçmişte gidilemeyen, 'girilemez' denilen coğrafyalarda, ülkemizi hep yıllarca adeta o bölgeye sokulmamak için terörle engellenmiş coğrafyalarda bugün 3 bine yakın gencimize istihdam sağlayan Türkiye'nin en önemli projelerinden birisi hayata geçiyor. 2020 yılında pandeminin ortasında Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük 2020 yılı içinde denizlerdeki dünyadaki en büyük keşfi yaparak Sakarya gaz sahasında doğal gaz keşfetmiştik. 'Yapılamaz, aranamaz' dediler. Çok şükür o gazı biz aradık. Karadeniz'de deniz derinliğinin 2 kilometreden fazla deniz derinliğinin olduğu bir lokasyonda, kıyıdan 170 kilometre mesafe taşıdık ve bugün evlerimizde yaklaşık 2,6 milyon hanede doğal gaz kullanılır hale geldi. Dolayısıyla hamdolsun 6 milyon metreküp günlük üretimle, her geçen gün artan üretimle o sahayı çalıştırıyoruz. O sahadan üretim sağlıyoruz."

- "YENİ DOĞAL GAZ PLATFORMUNUN AKTİF HALE GELMESİYLE ÜRETİM 2 KATINA ÇIKACAK"

Bakan Bayraktar, Sakarya Gaz Sahası'nda kullanılacak yeni doğal gaz platformunun gelecek hafta sonuna doğru ülkeye geleceğini belirterek, bu platformun aktif hale gelmesiyle üretimin 2 katına çıkarılacağını kaydetti.

AK Parti olarak önce insanı, çevreyi ve katma değerli madenciliği hedefleyen bir anlayışla hareket ettiklerini anlatan Bayraktar, "Burada insanı merkeze alan, elbette ki iş sağlığı ve güvenliğini önceliklendiren sonra çevreyle uyumlu şekilde çevreye zarar vermeden çevreye verilen zararları da rehabilitasyon programlarıyla ortadan kaldıran bir anlayışla ve katma değerli madencilik anlayışıyla, yani ham olarak, toprak olarak en ucuz şekilde bu ham maddeyi 'bu madenleri ihraç edelim' deyip 'kullanalım' demiyoruz. Bunları ara ürüne ve nihai ürüne çevirelim istiyoruz." diye konuştu.

SATTIĞIMIZ BOR ARTIK DAHA DEĞERLİ OLACAK

Bayraktar, Balıkesir'in bor madenindeki önemine değinerek, katma değerli madenciliğin önemli örneklerinden birinin Bandırma'daki bor tesisi olduğunu anlattı.

Dünyada 4 milyon tonluk bor pazarı olduğunun altını çizen Bayraktar, 2,6 milyon tonluk satışın Türkiye tarafından gerçekleştirildiğini ifade etti.

Bayraktar, bordan çeşitli ürünlerin imal edildiğini anlatarak, "Bunu bor karbüre dönüştürdüğümüzde, Bandırma'daki bu tesisimizde yaklaşık 1350 tonluk yıllık üretime ulaştığımızda, inşallah bu ürün artık tonu 500, 600, 700 dolar değil, çok daha fazla 20 bin doların, 30 bin doların, 35 bin doların üzerine çıkabilecek. Savunma sanayinin, imalat sanayinin birçok alanında kullanılabilecek çok daha katma değerli ürüne dönüşebilecek bir alan." dedi.

BOR GRANÜL NEDİR, NE İŞE YARIYOR?

Bugün Bigadiç ilçesinde bor granül fabrikasının açılışını yapacaklarını anımsatan Bayraktar, şunları kaydetti:

"Bor savunma sanayisinde var, cam endüstrisinde var, birçok alanda var, tarımda da var. Tarımda daha verimli ürün alabilmek için kullanılan bir ürün. Bize tarım sektörümüzden, çiftçilerimizden gelen taleplerden bir tanesi şuydu; Özellikle çok su kullanılan tarım ürünlerinin üretilmesinde granül şeklinde bor daha verimli hale getiriyor ve üretimi daha canlı hale getiriyor. Dolayısıyla biz şimdi boru tarımda granül olacak şekilde, granüllü şekilde üretmeye başlıyoruz. İnşallah Bigadiç'te de bu fabrikamızın açılışını gerçekleştireceğiz."

- "TÜRKİYE'NİN 81 İLİ DOĞAL GAZ İLE TANIŞTI"

Bayraktar, Türkiye'nin 81 ilinin doğal gaz ile tanıştığını belirterek, "Doğal gaz altyapımız da yoğun şekilde büyüyor. 3 bin kilometrenin üzerinde hatla doğal gaz evlerimize ulaşmış durumda. Doğal gazın ithal kaynakla değil de kendi doğal gazımızla vatandaşlarımızın kullanımına sunulması da fevkalade önem arz ediyor. İnşallah Sakarya Gaz Sahası'ndaki çalışmalarımız, üretim artışlarımız bizi doğal gazda hane halkımızın tamamına kendi doğal gazımızı ulaştırdığımız bir seviyeye getirecek. Belki onun ötesine geçip, sanayimizin, ticarethanelerimizin ihtiyacını da kendi gazımızla karşılar hale geleceğiz."

"Türkiye Buluşmaları" etkinliklerinin devam edeceğini anlatan Bayraktar, "Bugün Mevlit Kandili. Gecenizi de tebrik ediyorum. İnşallah birlik ve bütünlük içinde memleketimiz çok daha büyüyerek, etrafındaki bütün olumsuzluklara rağmen yoluna kararlılıkla devam edecek. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde AK Parti olarak bizler bu mücadele ve kararlılık hep birlikte yürüyeceğiz." dedi.

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Yorumlar

hasel

BOR madeni 35 bin dolar,sudan ucuz.Bence en az 350 bin dolar olmalı.
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