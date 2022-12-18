Türkiye'den bomba adım! Bütün dünya “Bunu ancak onlar yapar” dedi

Savaş sebebiyle harabeye dönen Ukrayna’nın yeniden imarı konusunda pek çok ülke kolları sıvamış durumda...

"Gerek Washington’da, gerekse Paris’te yapılan toplantılarda, Türkiye gibi müteahhitlerin çok olduğu, inşaat firmalarının etkin ve verimli olduğu bir ülke, Ukrayna’nın yeniden inşası için vazgeçilmez konumda" ifadelerini kullanan Milliyet gazetesi yazarı Güldener Sonumut, "Türk firmalarının risk iştahı bulunuyor ve Ukrayna gibi yıkılmış bir ülkenin yeniden inşasını sağlayacak insan kaynakları, bilgi ve tecrübeye sahip. Türk inşaat sektörünün de şimdiden Ukrayna’nın yeniden inşası için model geliştirip, finansman ve ortaklık yapıları konusunda çalışması gerekiyor. Atlantik’in iki yakasından da Türkiye’ye göz kırpılıyor" dedi.

Sonumut, yazısında şunları kaydetti:

"Rusya’nın Ukrayna’ya karşı sürdürdüğü savaşta ABD bir taraftan Kiev yönetimine askeri ve insani yardım desteğinde bulunuyor, diğer yandan da Ukrayna’nın yeniden imarı konusunda şimdiden kolları sıvamış durumda. ABD’nin Avrupa ve dünyadaki sair elçiliklerindeki bir çok ticaret ataşesi, Ukrayna’nın savaş sonrası imarı konusunda önemli çalışmalar gerçekleştiriyorlar. Washington yönetimi Ukrayna’ya vermiş olduğu askeri yardımın en az 3 katını yeniden imar için harcamayı hedefliyor. Bu çerçevede Ukrayna’ya 55 milyar doları aşkın bir meblağ harcayan ABD, ülkenin yeniden imarı için de doğrudan 160 milyar dolar, uluslararası örgütlerin kredi desteğiyle de 350 milyar dolar harcamayı hedefliyor. Geçtiğimiz hafta savaş sonrası ülkesinin yeniden imarı için 350 milyar dolar değil, 750 milyar dolara ihtiyaç duyacaklarını açıklayan Volodimir Zelenskiy de şimdiden savaş sonrası dönemin hazırlığını yapıyor. Bu arada Rusya, Ukrayna’yı acımasızca yıkmaya devam ediyor.

Uzun süre ABD’nin Ukrayna’nın yeniden inşasına yönelik çalışmalarını uzaktan tarassut eden Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Paris’te düzenlediği konferansla Fransız firmaların Ukrayna’nın yeniden inşasına katılmaları için önemli bir çalışma gerçekleştirdi. Teşbihte hata olmaz derler. Kuşkusuz savaşın hala şiddetli bir şekilde sürdüğü bir dönemde Ukrayna’nın yeniden inşasından bahsetmek, sanki erkek arkadaşını öpen bir kadının aynı anda müstakbel eşinin gözlerine bakması gibi gelebilir kimilerine. Ancak bu tür ‘pazarlar’ önceden kapalı kapılar ardından konuşulur ve işler şimdilerde kotarılır.

Türkiye devrede

Gerek Washington’da, gerekse Paris’te yapılan toplantılarda, Türkiye gibi müteahhitlerin çok olduğu, inşaat firmalarının etkin ve verimli olduğu bir ülke, Ukrayna’nın yeniden inşası için vazgeçilmez konumda. Türk firmalarının risk iştahı bulunuyor ve Ukrayna gibi yıkılmış bir ülkenin yeniden inşasını sağlayacak insan kaynakları, bilgi ve tecrübeye sahip. Türk inşaat sektörünün de şimdiden Ukrayna’nın yeniden inşası için model geliştirip, finansman ve ortaklık yapıları konusunda çalışması gerekiyor. Atlantik’in iki yakasından da Türkiye’ye göz kırpılıyor. Nitekim Paris’teki konferansta Türkiye’nin Paris Büyükelçisi Ali Onaner ile Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen yan yana oturmadı değil."